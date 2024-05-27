У РФ поскаржилися на атаку дронів на паливно-заправну станцію та нафтобазу

Уночі в Орловській області спалахнула пожежа на Лівенській нафтобазі.

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У Росії спалахнула пожежа на Лівенській нафтобазі / Колаж: Главред, фото: Astra, 22 окрема механізована бригада

Губернатор Орловської області РФ Андрій Кличков заявив про нічну атаку дронів - у місті Лівни сталося падіння двох БпЛА на територію нафтобази.

"Сьогодні вранці під час ще однієї масованої атаки на Орловську область сталося падіння БпЛА на територію паливно-заправної станції в м. Лівни", - написав він у Telegram 27 травня.

За його словами постраждала частина фасаду адміністративної будівлі. На локалізацію та усунення наслідків негайно прибули співробітники оперативних служб та адміністрації міста.

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"У момент їхньої роботи на території АЗС сталося падіння ще одного БпЛА", - додав Кличков.

Місцеві жителі повідомили про пожежу на Лівенській нафтобазі.

Чиновник також повідомив, що на місці події загинув водій пожежної частини. Ще три співробітники служб постраждали.

Тим часом російські Telegram-канали публікують ймовірне фото паливно-заправної станції в місті Лівни Орловської області після атаки БПЛА.

Зазначають, що станція розташована на вулиці Фрунзе, у безпосередній близькості від Лівенської нафтобази.

Наслідки атаки дронів по Орловській області РФ / t.me/astrapress

Пізніше росЗМІ опублікували фото паливно-заправної станції в місті Лівни Орловської області після атаки БПЛА.

Повідомляється, що пошкоджено 2 станції, які знаходяться за 250 метрів одна від одної на вулиці Фрунзе: АЗС "Роснефть" та АГЗС Nord газ.

Обидві станції знаходяться в безпосередній близькості до Лівенської нафтобази.

Місцеві жителі повідомили, що чули близько 7 вибухів.

Наслідки атаки дронів по Орловській області РФ / Baza

Наслідки атаки дронів по Орловській області РФ / t.me/astrapress

Атаки дронів на російські НПЗ

Вранці 17 травня в Туапсе Краснодарського краю країни-агресора РФ прогриміли вибухи - там був атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що вранці 17 травня було "здійснено спробу терористичної атаки з використанням 2 БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсе.

Згідно з даними українських ЗМІ, СБУ і ГУР спільно вдарили по Севастопольській бухті, розвідники - по морському порту Новоросійська, а СБУ - атакували Туапсинський НПЗ.

Причому нібито дрони СБУ вже вдруге цього року "відвідали" Туапсинський НПЗ, який росіяни почали відновлювати, через що ремонт доведеться починати спочатку.

Як пише Reuters із посиланням на джерела, внаслідок пожежі російський нафтопереробний завод у Туапсе довелося аварійно закрити.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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