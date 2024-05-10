У Калузькій області пролунали потужні вибухи на НПЗ: джерело розкрило спецоперацію ГУР

"Перший завод" є найбільшим нафтохімічним підприємством Калузької області в Росії.

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У Росії потужна бавовна / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот: відео

В ніч на 10 травня, в рамках операції Головного управління розвідки Міністерства оборони, було атаковано нафтопереробний завод в Калузькій області Російської Федерації.

Джерела в українській спецслужбі ГУР розповіли виданню РБК-Україна, що загалом об'єкт атакували кілька дронів-камікадзе. За словами очевидців, перед вибухами на території "Першого заводу" в небі було чутно пролітаючі БпЛА, а також роботу протиповітряної оборони. Пізніше на місці влучання дронів почалась сильна пожежа. Інформацію щодо ураження також підтвердив голова російського регіону Владислав Шапша.

Очевидці розповіли, що вогонь охопив ємності з дизельним паливом й мазутом.

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Що відомо про "Перший завод"

"Перший завод" є найбільшим нафтохімічним підприємством Калузької області, який займається переробкою товарної нафти й газоконденсату. Об'єкт розташований близько 300 кілометрах від кордону з Україною.

Що таке "бавовна" Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред. Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки". Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна". "Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

Нагадаємо, що країну-агресорку Росію вночі масовано атакували дрони. У російському Міноборони кажуть, нібито їм вдалося збити усі 50 дронів. Але при цьому у низці областей країни-окупанта були вибухи і пожежі.

У квітні у Севастополі прогриміли вибухи. Партизани повідомляють про загиблих і поранених окупантів. Гауляйтер Развожаєв каже, нібито окупанти відбили атаку ракети на корабель. Однак, партизани розкрили, що в окупантів є загиблі і багато поранених.

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