Дрони атакували Волгоградський НПЗ в Росії: спалахнула сильна пожежа

Безпілотники впали на територію нафтопереробного заводу, після чого там спалахнула пожежа.

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Дрони атакували Волгоградський НПЗ в Росії/ колаж: Главред, фото: скрін

Безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Червоноармійському районі Волгоградської області країни-агресорки Росії. Після цього на НПЗ почалася сильна пожежа.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зазначається, що кілька гучних вибухів пролунали близько 2:30 ночі. До цього було чутно характерний звук дронів.

У Telegram-каналі Shot зазначається, нібито безпілотники були придушені засобами радіоелектронної боротьби, після чого впали на територію НПЗ, що спричинило пожежу. При цьому в пабліку пишуть, нібито пожежа була оперативно ліквідована. Жертв та постраждалих немає.

відео дня

Атаку і пожежу на заводі також підтвердив губернатор Волгоградської області РФ Андрій Бочаров.

Атака дронів на Волгоградський НПЗ в РФ/ скрін

Дивіться відео пожежі після атаки на Волгоградський НПЗ в РФ:

Атаки на російські НПЗ

Нагадаємо, США просили Україну утриматися від ударів по нафтопереробних заводах Росії ще в лютому 2024 року. The Washington Post, посилаючись на джерела, пише, як віцепрезидентка Камала Гарріс зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським на Мюнхенській конференції з безпеки. Це "конфіденційне" прохання, за словами співрозмовників журналістів, дуже розлютило українського президента.

У квітні 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитися на тактичних і оперативних цілях, які можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою". На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари безпілотниками глибоко всередині території країни-агресора РФ є частиною стратегії з примусу Кремля відмовитися від нападу на Україну. Такі операції необхідні для збереження тиску на диктатора Володимира Путіна попри те, що Вашингтон виступає проти таких атак.

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