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У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗ

Анна Ярославська
17 травня 2024, 07:11оновлено 17 травня, 08:35
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Жителі Новоросійська повідомили про атаку на місцевий порт і нафтобазу. У Туапсе Краснодарського краю був атакований НПЗ.
Туапсинський НПЗ, пожежа
На Туапсинському НПЗ спалахнула пожежа / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот

У ніч на 17 травня в Краснодарському краї РФ прогриміли вибухи. У Новоросійську дрони атакували місцевий порт і нафтобазу, у Туапсе внаслідок атаки БПЛА загорівся НПЗ.

Як пише Telegram-канал ASTRA, у Новоросійську місцеві жителі нарахували 33 безпілотники і понад 35 вибухів. У Мережі користувачі пишуть, що "ракета вдарила в порт, було світло і дим". Новоросійський порт був знеструмлений.

Скриншот

Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив про "безуспішну спробу атаки ЗСУ" і про збиття 10 БПЛА.

відео дня

Дивіться відео - У Новоросійську прогриміли вибухи:

Скриншот

Telegram-канал Кримський вітер повідомляє, що у Новоросійську був "приліт" у мазутний термінал. Супутникові знімки показують пожежу, а проведена OSINT-фахівцями локація точки удару – координати 44.735376, 37.767643.

У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗ
Супутникові знімки / t.me/Crimeanwind
У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗ
Супутникові знімки / https://t.me/Crimeanwind/59409

У Туапсе Краснодарського краю також прогриміли вибухи - там атакований НПЗ. Після атаки дронів на заводі спалахнула пожежа, яку нібито вже локалізовано. Місцеві жителі повідомляють про перебої зі зв'язком.

В оперативному штабі Краснодарського краю заявили, що вранці 17 травня було "здійснено спробу терористичної атаки з використанням 2 БПЛА на цивільну інфраструктуру в Туапсе.

"Унаслідок падіння апарата сталося загоряння на території НПЗ, спеціальні служби приступили до гасіння. За попередньою інформацією постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео - Туапсинський нафтопереробний завод горить після атаки БПЛА:

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Довідка. Туапсинський нафтопереробний завод (Туапсинський НПЗ) - російське нафтопереробне підприємство в Краснодарському краї, експлуатантом якого є ТОВ "РН-Туапсинський НПЗ". Завод становить єдиний виробничий комплекс з морським терміналом підприємства нафтопродуктозабезпечення ПАТ "Роснефть" - ТОВ "РН-Морський термінал Туапсе".

Основна частина продукції йде на експорт. Входить до складу нафтової компанії "Роснефть", пише Вікіпедія.

Дивіться відео - Дрон атакував Туапсинський нафтопереробний завод:

Скриншот

Удари по російських НПЗ - останні новини

З початку року ЗСУ активізували атаки дронів на НПЗ Росії. Україна заявляє, що нафтові об'єкти є законними цілями, які допомагають військовим зусиллям Росії.

У РФ прогриміло понад 35 вибухів: через атаку дронів загорівся порт, нафтобаза і НПЗ
НПЗ Росії - карта / Інфографіка Главреда

9 травня ударний безпілотник СБУ атакував НПЗ "Газпром нефтехим Салават" у російському Башкортостані. Дрон вдарив по установці каталітичного крекінгу нафти. Цей дрон встановив історичний рекорд, пролетівши понад 1500 кілометрів над територією РФ.

Після атаки дронів "Газпром нефтехим Салават" зупинив роботу.

У ніч на 10 травня, в рамках операції Головного управління розвідки Міністерства оборони, було атаковано нафтопереробний завод у Калузькій області Російської Федерації.

У ніч на 12 травня безпілотники атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Красноармійському районі Волгоградської області країни-агресора Росії. Після цього на НПЗ почалася сильна пожежа.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

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