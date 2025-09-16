У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

Спецслужби Польщі звинуватили українця і білоруску в керуванні БпЛА, що кружляв над урядом.

Спецслужби Польщі звинуватили українця і білоруску в керуванні БпЛА / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 43 ОАБр

Над урядовими будівлями у Варшаві пролетів невідомий дрон

Поліція затримала 21-річного українця та 17-річну білоруску

Молодих людей підозрюють у порушенні статті 212 Закону про авіацію

Через проліт невідомого безпілотного літального апарата над урядовими будівлями у Варшаві польська поліція затримала 21-річного громадянина України та 17-річну громадянку Білорусі. Їх підозрюють у порушенні статті 212 Закону про авіацію. Про це пише Polsat News.

Правоохоронці наразі перевіряють особи затриманих, а також чи мають вони легальний дозвіл на проживання в Польщі. Молодих людей підозрюють у порушенні статті 212 Закону про авіацію.

"Співробітники Служби державної охорони діяли дуже швидко та пильно. Вони встановили осіб, які керували дроном. Це були молода білоруська жінка та її 21-річний друг з України", - розповів речник координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Обох осіб безпосередньо затримали співробітники Державної служби охорони, після чого на місце прибула поліція, яка взяла їх під варту. Затримані наразі дають свідчення правоохоронцям, які перевіряють мету запуску дрона у забороненій зоні над урядовими будівлями.

Водночас Добжинський спростував версію про "масштабну шпигунську операцію", припустивши, що молоді люди могли не знати про заборону на польоти дрона у цьому місці. За його словами, можливо, вони хотіли зняти відео над Лазенковим парком, звідки й запускали дрон.

"Це молоді люди, можливо, це було наслідком безтурботності, можливо, незнання, можливо, того, що вони хотіли зняти якийсь фільм тут, над Лазенками. Тим більше, що вони були в Лазенковому парку і звідти запускали цей дрон", - припустив речник.

За даними ЗМІ, затриманими є 21-річний громадянин України та 17-річна білоруска. Обоє перебувають на території Польщі легально: білоруска приїхала кілька днів тому, а українець проживає там вже 8 років.

Чи могла атака по Польщі 10 вересня бути випадковою

Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник в інтерв’ю Главреду заявив, що нічна атака російських дронів на Польщу 10 вересня суттєво відрізняється від попередніх інцидентів і навряд чи була випадковою. За його словами, один чи два випадки ще можна було б пояснити технічними проблемами або впливом РЕБ, але масована операція виглядає свідомо спланованою.

Мельник підкреслив, що головна мета Росії - демонструвати, що вона фактично веде війну з НАТО, а стратегічне завдання Кремля полягає в тому, щоб послабити або зруйнувати Альянс.

"Пряме зіткнення не залишає Росії жодних шансів: воно або завершиться її поразкою, або призведе до ядерної катастрофи. Тому всі подібні дії - лише один із прикладів ширшої тактики. Можна згадати й інші провокації: втручання в GPS, інциденти в британських водах, підводні диверсії тощо. Це все відноситься до так званої війни нижче порогу (below the threshold of war)", - наголосив він.

Нагадаємо, ввечері 15 вересня над урядовими будівлями Польщі літав дрон, який було знешкоджено. Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі Х одразу повідомив, що затримано двох осіб.

Крім цього, 10 вересня близько 20 російських безпілотних літальних апаратів перетнули кордон Польщі. На загрозу відреагували союзні війська та польська авіація, які збили дрони РФ. Це стало першим випадком, коли НАТО відкрито застосувало вогонь по російських повітряних цілях.

Президент США Дональд Трамп допустив, що порушення повітряного простору Польщі могло статися помилково. Водночас він підкреслив, що незадоволений "нічим, що пов’язано з цією ситуацією".

Як повідомляв Главред, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Києва спростував твердження Трампа про можливу "помилку" російських дронів.

