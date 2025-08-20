Рус
Російський "Шахед" атакував передмістя Варшави - як реагує влада країни

Руслан Іваненко
20 серпня 2025, 20:10
Експерти з авіаційних аварій та вибухових речовин розпочинають розслідування інциденту з безпілотником.
Польша, дрон
Міністр закордонних справ Сікорський наголошує на захисті території Польщі як головній місії в НАТО / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • Російський безпілотник впав у Осинах
  • Мешканці почули вибух, інцидент підтвердили Міноборони та МЗС
  • Розпочато розслідування за участю авіаційних експертів

Ще одне порушення польського повітряного простору зі сходу підтвердило важливість захисту території країни в рамках НАТО, заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Міністерство національної оборони підтвердило вибух російського безпілотника в Осинах, повідомляє TVN24.

Інцидент трапився у вівторок увечері на кукурудзяному полі в Осінах, Люблінське воєводство. Село розташоване приблизно за 40 км від Варшави та понад 110 км від кордону з Україною.

Міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш підтвердив, що це був російський безпілотник.

"Ще одне порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. Міністерство закордонних справ висловить протест проти винного", – заявив Сікорський.

Нота протесту проти Росії

Речник МЗС Польщі Павел Вронський уточнив, що проти Росії буде направлена нота протесту, у якій міститься опис інциденту, протест та заклик утриматися від подібних дій.

"Ми знаємо з досвіду, бо такі ноти вже видавалися, бо ми пам’ятаємо це з минулого, що Росія загалом вважає, що це не протест, спрямований проти них, бо вони не визнають жодних об’єктів, що приземляються на польській території", – додав він.

Речник МЗС Павел Вронський уточнив, що проти Росії буде направлена нота протесту з описом інциденту, протестом та закликом утриматися від подібних дій.

"Ми знаємо з досвіду, що Росія загалом не визнає об’єкти, які приземляються на польській території", – додав він.

Польша
Польща / Фото: Скріншот

Дивіться відео момент вибуху російського дрона

Експертна думка про готовність НАТО

НАТО сьогодні не готове до реальної війни, адже оновлення армій сучасним озброєнням не супроводжується зміною доктрин, вважає колишній головнокомандувач ЗСУ та посол України у Великій Британії Валерій Залужний. На його думку, Альянс залишається важливим орієнтиром для України, проте потребує глибокої перебудови та адаптації до сучасних технологій на полі бою.

"Наявна сьогодні військова доктрина НАТО вже не відповідає новим технологіям, а розрив між заявами політичних лідерів і реальними оборонними діями є серйозним", – підкреслює Залужний.

Він також зазначає, що на повноцінний перехід до нової концепції Альянсу знадобиться близько п’яти років, навіть якщо процес стартує негайно. "Я спостерігаю щонайменше півтора року, як цей "сьогодні" має настати, але воно ще не настало", – додає експерт.

Удари РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія атакувала дронами Сумську, Одеську, Дніпропетровську області. Зазначається, що цей цинічний обстріл укотре був спрямований проти мирного населення.

В ніч на 19 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару по Полтавській області. Було зафіксовано влучання і падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Внаслідок удару РФ постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.

Крім того, 18 серпня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Один із "Шахедів" влучив у житлову багатоповерхівку. Загалом було пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів.

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

