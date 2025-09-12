Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

Руслана Заклінська
12 вересня 2025, 11:52
738
Посольство Польщі в Україні усунуло наслідки атаки та працює у штатному режимі.
'Це не помилка': Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа
Сікорський у Києві відповів Трампу / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, x.com/sikorskiradek

Головне:

  • Сікорський у Києві відповів Трампу: "Це не була помилка"
  • Над Польщею пролетіло 19 дронів, над Україною — понад 400 дронів і кілька десятків ракет
  • Посольство Польщі в Україні усунуло наслідки атаки

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливу "помилковість" вторгнення російських дронів на територію Польщі. Сікорський чітко відповів, що це не була помилка. Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

"Ні, це не була помилка", - відповів Сікорський президенту США.

відео дня

Під час перебування у Києві міністру повідомили деталі нічної атаки. У ніч атаки на Польщу було зафіксовано 19 російських дронів, а над Україною в цей час пролетіло понад 400 безпілотників та кілька десятків ракет.

Посол Польщі в Україні Петр Лукасевич зазначив, що польське посольство в Україні оперативно усунуло наслідки атаки і продовжує працювати у штатному режимі.

"Тієї ночі, коли над Польщею пролетіло 19 російських безпілотників, над Україною пролетіло 400 плюс 40 ракет. Це не були помилки", - наголосив Сікорський.

Навіщо РФ атакувала Польщу

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у коментарі Главреду заявив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі було свідомою провокацією з боку Москви. За його словами, Росія прагнула залякати не лише поляків, а й європейців загалом.

Горбач підкреслив, що реакція на військово-політичному рівні була правильною, оскільки дрони було збито. Водночас експерт наголосив, що наступним кроком мала би бути відповідна реакція на політико-дипломатичному рівні. Проте, за його прогнозом, такої реакції найімовірніше не буде.

"Трамп не буде нікого захищати від Путіна, скільки б йому не заплатили союзники," - додав Горбач.

Атака дронів по Польщі - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували Польщу. За даними Der Spiegel, ціллю був головний логістичний центр західних поставок озброєння для України на базі НАТО в Жешуві.

Як повідомляв Главред, незабаром міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Дональду Трампу слід усвідомити марність спроб домовитися з Путіним, бо Росія не планує завершувати війну проти України. Він підкреслив, що удари безпілотниками тепер торкнулися й НАТО, і лише сильні кроки змусять Путіна усвідомити безперспективність своїх планів.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою. Водночас він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Читайте також:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Польщі Сикорский Дональд Трамп Польща Трамп новини атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

13:16Синоптик
"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

11:52Світ
ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

11:04Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинок

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

Останні новини

13:39

Чому люди в церкві завжди такі сумні: священник вразив відповіддю

13:23

Нардепів та екс-чиновників з оточення Порошенка зловили на фіктивній службі: масово тікали від кримінальних справ - військовий

13:16

Осінь ще здивує українців: де та коли розігріє до +25 градусів

13:05

Ціни на овочі падають, але подорожчання вже не за горами - коли все зміниться

12:50

"Ситуація погіршується", ЗСУ під загрозою оточення: Снєгирьов назвав напрямок

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
12:36

Вбивство українки в США: хлопець вбитої опублікував нові фото та зробив заяву

12:34

Летів на швидкості 200 км/год та намагався зам’яти справу: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ

12:07

М'ясо в Україні дорожчає: чого чекати восени та взимку

11:56

Президент Фінляндії до студентів КНУ: Дотримуйтеся демократії, захищайте права людини та основні свободи

Реклама
11:53

"Трамп на нашому боці": Politico про підготовку потужного удару Заходу по РФ

11:52

"Це не помилка": Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

11:51

Навіщо зберігати олію в морозильній камері: лайфхак від грузинів

11:38

"Іноді нашим оперативним співробітникам ставив за зразок окремих цивільних": Василь Малюк про рух опору

11:33

Остапчук із колишньою виставили на продаж будинок: який вигляд має нерухомість

11:29

Домашні квашені яблука за лічені хвилини: рецепт перевірений часом

11:04

ГУР рознесло командний пункт ЗС РФ на Запоріжжі: загинули топ-офіцери 35 армії

11:00

По смаку просто бомба: простий рецепт шикарної намазки з оселедця

10:54

Гороскоп на завтра 13 вересня: Тельцям - приємний дзвінок, Діви зірвуть куш

10:42

РФ вдарила ракетами по житловому сектору на Сумщині, є поранені та загиблі

10:32

Ціна підскочить на 10%: восени вартість базового продукту неочікувано зросте

Реклама
10:19

Температура впаде до +7: де в Україні різко похолоднішає і підуть дощі

10:12

Не пустили за кордон: батько вбитої у США українки не зміг попрощатися з донькою

10:09

Чому американці ходять по дому у взутті: несподівана відповідь

09:35

Штурми не вщухають: РФ підбирається до важливого міста в Донецькій області

09:23

Попереду небагато: стали відомі подробиці стану тяжко хворої Симоньян

09:11

Чи можна ламінувати документи в Україні у 2025 році: важливе роз'яснення

09:10

"Побачимо справжні руйнування війни": принц Гаррі несподівано приїхав до Києва

09:05

Банки знатимуть усе: що змінить новий закон про кредитні історії

08:46

Гороскоп Таро на завтра 13 вересня: Ракам - бути вільними, Левам - удача

08:24

Німеччина хоче збільшити армію на 100 тисяч солдатів: до чого готується Берлін

08:17

Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

08:10

Як Путін допустив важливу помилку для РФПогляд

07:37

У Сумах прогриміли вибухи, спалахнула сильна пожежа: що відомоВідео

07:10

Де дві помилки на картинках: треба мати "розум генія", щоб їх помітити за 5 секунд

06:49

Польща закрила кордон із Білоруссю: у чому причинаВідео

06:10

Чим Україна буде допомагати Польщі?Погляд

05:50

Незвичайний ребус: знайдіть 3 відмінності на картинках із жінкою в офісі за 15 с

05:26

Навіщо класти лимон з зубною пастою у пральну машину: незвичний лайфхак

04:30

До п’ятьох знаків зодіаку прийде велика удача 12 вересня: хто серед щасливчиків

04:21

"Це була остання крапля": через що насправді вчитель убив школярів на Вінничині

Реклама
04:09

Все повернулось після тисяч років: те, що ховалося на дні Дніпра здивує багатьохВідео

03:40

Важливо скористатися моментом: чотирьом знакам зодіаку усміхнеться вдача

02:31

НАТО готує військову відповідь на атаку дронів на Польщу - Bloomberg

02:30

Які рослини не можна обрізати у вересні, якщо хочете побачити квіти навесні: список

01:20

Можливо "помилка": Трамп зробив несподівану заяву про вторгнення дронів РФ у Польщу

01:03

Пролетів літак і пролунав вибух: на Волині випадково впала ракета, зруйновано будинокВідео

00:48

Як легко видалити мутність фар: простий лайфхак для яскравого світла без хіміїВідео

11 вересня, четвер
23:56

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

22:56

Помилка, яка може коштувати троянд: чого не можна робити з квітами у вересніВідео

22:55

Ще один актор-військовий загинув на фронті

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти