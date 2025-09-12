'Це не помилка': Сікорський в Києві жорстко відповів на слова Трампа

Посольство Польщі в Україні усунуло наслідки атаки та працює у штатному режимі.

Сікорський у Києві відповів Трампу

Сікорський у Києві відповів Трампу: "Це не була помилка"

Над Польщею пролетіло 19 дронів, над Україною — понад 400 дронів і кілька десятків ракет

Посольство Польщі в Україні усунуло наслідки атаки

Під час візиту до Києва міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливу "помилковість" вторгнення російських дронів на територію Польщі. Сікорський чітко відповів, що це не була помилка. Про це глава МЗС написав у соцмережі X.

"Ні, це не була помилка", - відповів Сікорський президенту США. відео дня

Під час перебування у Києві міністру повідомили деталі нічної атаки. У ніч атаки на Польщу було зафіксовано 19 російських дронів, а над Україною в цей час пролетіло понад 400 безпілотників та кілька десятків ракет.

Посол Польщі в Україні Петр Лукасевич зазначив, що польське посольство в Україні оперативно усунуло наслідки атаки і продовжує працювати у штатному режимі.

"Тієї ночі, коли над Польщею пролетіло 19 російських безпілотників, над Україною пролетіло 400 плюс 40 ракет. Це не були помилки", - наголосив Сікорський.

Навіщо РФ атакувала Польщу

Виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач у коментарі Главреду заявив, що порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі було свідомою провокацією з боку Москви. За його словами, Росія прагнула залякати не лише поляків, а й європейців загалом.

Горбач підкреслив, що реакція на військово-політичному рівні була правильною, оскільки дрони було збито. Водночас експерт наголосив, що наступним кроком мала би бути відповідна реакція на політико-дипломатичному рівні. Проте, за його прогнозом, такої реакції найімовірніше не буде.

"Трамп не буде нікого захищати від Путіна, скільки б йому не заплатили союзники," - додав Горбач.

Атака дронів по Польщі - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували Польщу. За даними Der Spiegel, ціллю був головний логістичний центр західних поставок озброєння для України на базі НАТО в Жешуві.

Як повідомляв Главред, незабаром міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Дональду Трампу слід усвідомити марність спроб домовитися з Путіним, бо Росія не планує завершувати війну проти України. Він підкреслив, що удари безпілотниками тепер торкнулися й НАТО, і лише сильні кроки змусять Путіна усвідомити безперспективність своїх планів.

Президент США Дональд Трамп припустив, що порушення повітряного простору Польщі могло бути помилкою. Водночас він незадоволений "нічим, що пов'язано з цією ситуацією".

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

