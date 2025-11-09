Рус
Хвилю підтримки вичерпано: у Польщі зростає ворожість до українців - ЗМІ

Віталій Кірсанов
9 листопада 2025, 17:26
Фігура "невдячного українця" посідає важливе місце в антиукраїнських наративах.
У Польщі зростає ворожість до українців / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Українці допомагають економіці Польщі
  • Злочини на ґрунті ненависті стають частішими

Первісна хвиля підтримки України з боку Польщі після вторгнення Росії 2022 року "вичерпана", і спостерігається зростання кількості випадків дискримінації та розпалювання ненависті щодо українців, які проживають у країні, пише Bloomberg.

Так, через місяць після повномасштабного вторгнення, опитування, проведене варшавським центром громадської думки CBOS, показало, що 94% поляків хотіли б прийняти українських біженців. Згідно з опитуванням CBOS минулого місяця, цей показник становив 48%, до того ж половина поляків тепер вважає, що державна допомога, яку надають українцям, що прибули, занадто щедра.

"Тріщини в цій солідарності зараз стають дедалі очевиднішими, оскільки опір підтримці України стає центральним моментом у боротьбі за владу у вищих ешелонах польської політики", - зазначає видання.

Українці допомагають економіці Польщі

Експерти відзначають внесок українських іммігрантів у розвиток економіки Польщі. Так, Польський банк розвитку в березні підрахував, що українські робітники, включно з тими, хто іммігрував до 2022 року, вносять до 2,4% у валовий внутрішній продукт Польщі. А у звіті за 2024 рік зазначено, що 78% переміщених українців у Польщі були працевлаштовані - це більше, ніж у будь-якій іншій країні-члені Організації економічного співробітництва та розвитку.

"Завдяки українським мігрантам ми могли б заповнити дефіцит робочої сили в умовах різкого демографічного спаду", - сказав Ян Бжозовський, економіст Інституту європейських досліджень Ягеллонського університету в Кракові. Він попередив, що країні не слід сприймати українців як належне.

"Їх не примушують залишатися в Польщі, тому вони можуть переїхати в Німеччину, Францію чи інші країни ЄС. Негативне ставлення до них зіграє свою роль", - сказав він.

Злочини на ґрунті ненависті стають частішими

Статистика злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації складна, оскільки багато жертв не повідомляють про події, а коли повідомляють, національність або етнічну приналежність не завжди вказують. Поліція заявила, що зареєструвала 651 справу проти громадян України в Польщі 2024 року і 477 за перші дев'ять місяців цього року.

Асоціація "Ніколи більше", варшавська неурядова організація, що збирає дані про расизм і ксенофобію, заявила, що кількість фізичних нападів на українців також збільшилася в період з 2024 по 2025 рік.

Фігура "невдячного українця" посідає важливе місце в антиукраїнських наративах, вважає Олена Бабакова, дослідниця та аналітикиня в галузі міграції. Коли поляки зустрічають українців, які не беруться за будь-яку роботу і можуть конкурувати з ними, це порушує негласний суспільний договір, сказала вона.

Польська готовність допомагати переживає періоди підйомів і спадів, і, можливо, спадів буде ще більше, заявив Пьотр Бурас, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин у Варшаві. Первісна хвиля підтримки після 2022 року тепер "вичерпана", каже він.

Інфографіка Главред

Як писав Главред, уряд Німеччини має намір зменшити фінансову допомогу для українських біженців, які нещодавно прибули в країну. Отже, суму виплат можуть скоротити до 100 євро на місяць на кожного біженця.

Окрім цього, у Німеччині запропонували повертати військовозобов'язаних українців на батьківщину.

Нагадаємо, у Польщі поступово припинятимуть діяльність притулків для біженців з України. Відомо, що вже з 1 листопада 2025 року закриють так звані центри колективного розміщення (OZZ) для всіх, крім пенсіонерів, вагітних жінок і людей з інвалідністю.

Про джерело: Bloomberg

Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

