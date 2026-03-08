Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Великі стовпи вогню в небі: дрони атакували ключову ланку нафтової логістики РФ

Анна Косик
8 березня 2026, 07:45
На півдні Росії тепер можуть виникнути проблеми з системою транспортування нафтопродуктів.
Атака на Краснодарский край
Наслідки атаки на Краснодарський край / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/kiber_boroshno

Головне:

  • Росію вночі атакувало більше пів сотні дронів
  • У Краснодарському краї під удар потрапив ЛВДС Армавир
  • Український удар може вплинути на перекачування палива на вузлі

У ніч на 8 березня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 72 українських безпілотників над 5 областями Росії, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем.

Водночас українські аналітики КіберБорошно вже дізналися про наслідки української атаки. Вони повідомили, що БПЛА Сил оборони України уразили ЛВДС "Армавир".

відео дня

Мова йде про вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.

"Ураження такого вузла впливає одразу на кілька елементів системи: може порушити роботу ділянки трубопроводу і зменшити обсяги перекачування, створити дефіцит у резервуарному буфері та зупинити залізничний налив, через який паливо розподіляється далі по регіонах", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що ЛВДС є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає не на окремий об’єкт, а на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці.

Скрин из тг
Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Краснодарський край:

Чи може Україна за допомогою дронів влаштувати блекаут в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії вже призводять до локальних блекаутів у певних регіонах.

За умови наявності необхідних засобів ураження випадки блекаутів у Росії можуть ставати частішими. Масове проривання ППО противника здатне призвести до серйозних уражень, однак для цього необхідно істотно послабити протиповітряну оборону.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок атаки дронів на Новоросійську бухту під ураження потрапила середня надбудова фрегата Росії "Адмірал Ессен", який періодично атакує Україну "Калібрами".

ракета Калибр инфографика
Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Раніше Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів.

Напередодні стало відомо, що у станиці Новомінська Канівського районі сталося займання на нафтопереробному заводі "Албашнефть" внаслідок нальоту українських дронів.

Інші новини:

Про джерело: КіберБорошно

Cyber Boroshno Digital (КіберБорошно) — це компанія, яка спеціалізується на цифрових послугах, зокрема у сфері маркетингу та IT. Розробляє продукти, які роблять важливий внесок у зміцнення захисту України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

краснодарський край вибух у Росії атака дронів Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

09:00Аналітика
Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

08:59Фронт
"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

08:16Світ
Реклама

Популярне

Більше
Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Без волосся: російського співака Ніколаєва неможливо впізнати

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Почав рухатися сам по собі: сім'я помітила в саду дивну металеву кулю

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

Останні новини

09:20

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 березня (оновлюється)

09:00

Валютний ринок України: чого очікувати з 9 по 15 березня

08:59

Командування віддало наказ: елітні війська РФ вивели з Покровського напрямку

08:53

Гороскоп Таро на завтра, 9 березня: Ракам - лишатися собою, Дівам - план на майбутнє

08:40

Гороскоп на тиждень з 9 по 15 березня: Водоліям - скандал, Левам допоможе інтуїція

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість РосіїЧи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії
08:40

Двох слів зв'язати не може: дочку Лорак висміяли за поведінку

08:22

Андрусів про паливну паніку: ціни зростають, але держава може це зупинитиПогляд

08:18

Карта Deep State онлайн за 8 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:16

"Жодних підстав так вважати": Трамп відповів, чи бачить допомогу Росії Ірану

Реклама
08:07

Що носитимуть навесні 2026: головні тенденції модного взуття

07:52

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

07:45

Великі стовпи вогню в небі: дрони атакували ключову ланку нафтової логістики РФ

05:56

Для чого виготовляли дерев’яні кулі: військові хитрощі минулого

05:30

Відчують смак багатства: чотири знаки зодіаку на порозі фінансового підйому

04:30

Буде шалений стрибок цін на паливо: як сильно подорожчає газ, бензин і дизель

03:59

Як змусити орхідею цвісти місяцями: простий домашній рецепт

03:28

Як отримати 300 кг малини з невеликої ділянки: рецепт диво-підгодівлі

03:03

Здогадаються одиниці - чому піца насправді так називаєтьсяВідео

02:36

Ціни на три категорії продуктів різко підскочать - що і коли подорожчає

01:14

Астероїд-"вбивця" мчить до Місяця: чи є загроза для Землі та людства

Реклама
07 березня, субота
23:54

Нові графіки для Києва та області: години відключення електроенергії 8 березня

23:09

Лорак публічно принизила Кіркорова прямо на своєму концерті: як він відреагувавВідео

22:53

РФ просунулася на Сумщині і захопила Сопич: деталі від DeepState

22:27

Седокова пішла співати безкоштовно по барах: впала нижче плінтуса

22:14

В Україні може виникнути дефіцит бензину: нардеп озвучив терміни

21:50

Як виглядати молодше за допомогою макіяжу — поради експертів

21:43

Вбивають скоординовано: Зеленський розкрив дані про допомогу РФ Ірану

21:14

Водіїв із дітьми чекають нові правила: що потрібно знати, щоб не отримати штрафВідео

20:29

Що може "завалити" РФ: розкрито сценарій, якого найбільше бояться в Кремлі

20:16

Співпраця РФ та Ірану зупиниться: Стубб заговорив про вигоду для України

20:05

Чому китайці не користуються виделками: відповідь вас здивує

19:45

Обіцяли ще два роки тому: чому Україна досі не отримала F-16 від Бельгії

19:42

Чорна цвіль більше не проблема: просте рішення працює за лічені хвилини

19:23

Жадане потепління: температура на Тернопільщині скоро різко підскочить

19:10

Чому Тегеран обстрілює всіх та до кого може дотягнутися: Денисенко назвав причинуПогляд

18:24

У Зеленського з'явилися несподівані "важелі впливу" на Трампа: ЗМІ дізналися подробиці

18:21

"Були близькі": Трамп зробив заяву про мирну угоду між Україною та РФВідео

18:02

Що посадити поряд для подвійного врожаю: перевірені поєднання культур

18:00

"Зіграли свою роль": Меган Маркл зіткнулась с серйозними проблемами в США

17:52

Кількість загиблих різко зростає - нові деталі удару по багатоповерхівці в ХарковіФото

Реклама
17:31

Різкі підйоми чи падіння: банкір сказав, яким буде курс валют з понеділка

17:30

Утримали ключові напрямки: Зеленський заявив про відчутні результати ЗСУ

17:19

"Рівень Лувру": де в Україні знайшли унікальний скарб віком 1700 роківВідео

17:10

Подруги помітили у воді щось моторошне: істота рухалася прямо під нимиВідео

17:04

"Її цькували в Росії": відомий режисер розніс Лорак за брехню

16:43

Кирило Буданов перетворив повернення полонених на особисту гуманітарну місію: за два дні додому повернулися понад 500 українців

16:35

У Симоньян заговорили про прощання: запрошують на останній вечір

16:27

Будуть повністю зруйновані цілі райони: Трамп погрожує Ірану новим потужним ударом

16:16

Груша росте, але не родить: помилка, яку роблять майже всі садівники

16:15

Новий елемент тиску: Братчук назвав особливості нічної атаки РФ по Україні

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Регіони
Новини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини Харкова
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти