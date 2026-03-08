Великі стовпи вогню в небі: дрони атакували ключову ланку нафтової логістики РФ

На півдні Росії тепер можуть виникнути проблеми з системою транспортування нафтопродуктів.

Наслідки атаки на Краснодарський край / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, t.me/kiber_boroshno

Головне:

Росію вночі атакувало більше пів сотні дронів

У Краснодарському краї під удар потрапив ЛВДС Армавир

Український удар може вплинути на перекачування палива на вузлі

У ніч на 8 березня у країні-агресорці Росії прогриміли вибухи. Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 72 українських безпілотників над 5 областями Росії, Краснодарським краєм, тимчасово окупованим Кримом та Азовським морем.

Водночас українські аналітики КіберБорошно вже дізналися про наслідки української атаки. Вони повідомили, що БПЛА Сил оборони України уразили ЛВДС "Армавир".

Мова йде про вузловий об’єкт трубопровідної логістики нафтопродуктів, де паливо перекачується по магістральному трубопроводу, накопичується у резервуарному парку та відвантажується залізницею.

"Ураження такого вузла впливає одразу на кілька елементів системи: може порушити роботу ділянки трубопроводу і зменшити обсяги перекачування, створити дефіцит у резервуарному буфері та зупинити залізничний налив, через який паливо розподіляється далі по регіонах", - йдеться у повідомленні.

Аналітики зауважили, що ЛВДС є однією з ланок енергетичного ланцюга, тому її пошкодження впливає не на окремий об’єкт, а на всю систему транспортування нафтопродуктів на цій ділянці.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Краснодарський край:

Чи може Україна за допомогою дронів влаштувати блекаут в РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами президента Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерта з міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайла Гончара, українські удари по енергетичній інфраструктурі Росії вже призводять до локальних блекаутів у певних регіонах.

За умови наявності необхідних засобів ураження випадки блекаутів у Росії можуть ставати частішими. Масове проривання ППО противника здатне призвести до серйозних уражень, однак для цього необхідно істотно послабити протиповітряну оборону.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що внаслідок атаки дронів на Новоросійську бухту під ураження потрапила середня надбудова фрегата Росії "Адмірал Ессен", який періодично атакує Україну "Калібрами".

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

Раніше Сили оброни України уразили передовий пункт управління дивізії, низку логістичних об'єктів та живу силу РФ. Відповідні удари були завдані на фоні зниження наступального потенціалу окупантів.

Напередодні стало відомо, що у станиці Новомінська Канівського районі сталося займання на нафтопереробному заводі "Албашнефть" внаслідок нальоту українських дронів.

Інші новини:

Про джерело: КіберБорошно Cyber Boroshno Digital (КіберБорошно) — це компанія, яка спеціалізується на цифрових послугах, зокрема у сфері маркетингу та IT. Розробляє продукти, які роблять важливий внесок у зміцнення захисту України.

