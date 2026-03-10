Брянськ рахує "прильоти": під ударом важливий стратегічний об’єкт РФ, що відомо

Зеленський підтвердив результативність операції та повідомив про удар по ключовому об’єкту ворога.

Удар по Брянську успішно завдано

Вражено завод з виробництва ракетних систем РФ

Операція здійснена силами українських військових

У вівторок, 10 березня вдень у російському місті Брянськ пролунав потужний гуркіт після оголошення режиму ракетної небезпеки. За повідомленнями пропагандизьких телеграм-каналів та очевидців, звук був настільки гучним, що налякав мешканців міста. Люди описували його як "жахливий гуркіт", що лунав у небі над містом.

Попередження влади

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз за кілька хвилин до інциденту попередив населення про режим ракетної небезпеки. Місцеві жителі зазначають, що сигнал тривоги збігся із моментом гучного вибуху.

Ціль атаки

За даними моніторингових каналів, ймовірною ціллю стало підприємство "Кремній Ел", розташоване у Радянському районі Брянська. Над територією заводу піднімався дим. Завод спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів.

Реакція очевидців

Мешканці повідомляли про численні вибухи та сильний шум у місті. Деякі описували його як "страшний гуркіт", який змусив людей переховуватися в укриттях. Пропагандистські телеграм-канали повідомили, що щонайменше 12 людей постраждали під час удару по Брянську.

Відео наслідків удару

Підтвердження від Зеленського

Як повідомляє РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по Брянську:

"Головком Сирський мені розказав, що успішно пройшла операція, було вражено брянський завод, який виготовляв системи управління всіх видів ракет РФ", – зазначив президент.

