Брянськ рахує "прильоти": під ударом важливий стратегічний об’єкт РФ, що відомо

Руслан Іваненко
10 березня 2026, 18:21оновлено 10 березня, 18:58
Зеленський підтвердив результативність операції та повідомив про удар по ключовому об’єкту ворога.
Ракет, взрыв
Україна демонструє ефективність ударів по військових об’єктах РФ / Колаж: Главред, фото: ZN.UA, скріншот

Коротко:

  • Удар по Брянську успішно завдано
  • Вражено завод з виробництва ракетних систем РФ
  • Операція здійснена силами українських військових

У вівторок, 10 березня вдень у російському місті Брянськ пролунав потужний гуркіт після оголошення режиму ракетної небезпеки. За повідомленнями пропагандизьких телеграм-каналів та очевидців, звук був настільки гучним, що налякав мешканців міста. Люди описували його як "жахливий гуркіт", що лунав у небі над містом.

Попередження влади

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз за кілька хвилин до інциденту попередив населення про режим ракетної небезпеки. Місцеві жителі зазначають, що сигнал тривоги збігся із моментом гучного вибуху.

відео дня

Ціль атаки

За даними моніторингових каналів, ймовірною ціллю стало підприємство "Кремній Ел", розташоване у Радянському районі Брянська. Над територією заводу піднімався дим. Завод спеціалізується на виробництві мікроелектроніки для ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів.

Реакція очевидців

Мешканці повідомляли про численні вибухи та сильний шум у місті. Деякі описували його як "страшний гуркіт", який змусив людей переховуватися в укриттях. Пропагандистські телеграм-канали повідомили, що щонайменше 12 людей постраждали під час удару по Брянську.

Відео наслідків удару

Брянськ рахує
Фото: скріншот sinoptik

Підтвердження від Зеленського

Як повідомляє РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський підтвердив успішний удар по Брянську:

"Головком Сирський мені розказав, що успішно пройшла операція, було вражено брянський завод, який виготовляв системи управління всіх видів ракет РФ", – зазначив президент.

Брянськ рахує
Фото: скріншот

Удари України по об'єктах ворога - останні новини

Нещодавно, як писав Главред, Сили оборони України уразили радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 в районі Мангуша і радіолокаційну станцію С-300В4 в районі Новокраснівки.

Крім того, Сили оборони України уразили низку логістичних об’єктів та зосередження живої сили противника. Про це сьогодні, 5 березня, у Telegram повідомив Генеральний штаб ЗС України.

Нагадаємо, що Сили оборони також завдали серію ефективних ударів по об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема на ТОТ Луганщини атаковано нафтобазу "Луганська".

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

