У Міноборони РФ розповіли, куди кинуть нещодавно мобілізованих солдат

Куди відправлять воювати мобілізованих росіян / ua.depositphotos.com, Telegram

У Міноборони країни-агресора зізналися, що нещодавно мобілізовані чоловіки воюватимуть на тимчасово окупованих територіях України, а також увійдуть до "підрозділів резерву і посилення", пише видання РИА Новости.

"Громадяни, призвані за мобілізацією, розпочали бойове злагодження на полігонах у безпосередній близькості до районів виконання бойових завдань. Після проведення бойового злагодження, підрозділи, укомплектовані відмобілізованими громадянами, приступлять до виконання завдань у складі підрозділів резерву і посилення", - заявили в Міністерстві оборони РФ.

Передбачається, що під підрозділами резерву і посилення маються на увазі відповідно "нові з'єднання і поповнення чинних, які зазнали серйозних втрат".

Путінська мобілізація в РФ

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася призвати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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