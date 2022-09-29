"Я особисто тільки за": матері окупантів радіють, що в РФ оголосили мобілізацію

Матері окупантів радіють, що в РФ оголосили мобілізацію/ ua.depositphotos.com, Telegram

У Росії матері окупантів, які воюють проти України, зраділи оголошеній російським диктатором Володимиром Путіним мобілізації. Про це розповіла сину-загарбнику по телефону його матір росіянка.

Коли окупант обговорював з матір’ю мобілізацію в РФ, та наголосила, що нарешті вслід за її сином на фронт відправлять "і Женьку, і Льоху", які, вочевидь, є знайомими сім’ї. При цьому росіянка з великим ентузіазмом радіє, що її знайомих відправлять воювати. Відповідну перехоплену телефонну розмову оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони.

"До 55 (років – ред.) всі, хто військовослужбовець, військовозобов'язаний, хто навіть був на війні – відмовилися, звільнилися – всі туди. Правильно-правильно, нехай їдуть", – зазначає мати окупанта.

Загарбник підтверджує, що на фронті у російської армії великі втрати і воювати немає кому. А жінка в той же час наголошує, що підтримує рішення російського диктатора Володимира Путіна.

"Я ось особисто тільки "за", що Путін оголосив мобілізацію", – каже росіянка.

І в такому пориві підтримки Путіна її зовсім не бентежать слова сина, що він на фронті може загинути у будь-який день. Він скаржиться, що завтра для нього може і не настати.

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Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

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