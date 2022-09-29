"У Кадирова великі проблеми": військовий експерт розповів, чому в Чечні не проходить мобілізація

Олег Жданов / Reuters, Главред

Військовий експерт, полковник запасу Олег Ждавнов в інтерв'ю Главреду розповів, чому Кадиров і Лукашенко відмовилися проводити "часткову мобілізацію", яку оголосив президент Росії Володимир Путін 21 вересня.

"Звичайно. Кадиров завжди себе позиціонував "найвірнішим солдатом Путіна". Однак у Кадирова великі проблеми всередині самої Чечні, де народ вже розуміє, що можна буде поквитатися з ним. Чеченці не забули, як він вбивав своїх, щоб підкорити Чечню і особисто Путіна, і постараються йому помститися. Адже у тамтешніх народів кров за кров", - заявив Жданов.

За його словами, "Кадиров намагався перебратися в Кремль з Чечні, але туди його не взяли, тому йому доведеться оборонятися в Грозному".

"А Кадиров же так рвався навчити всіх, в тому числі Путіна, як треба воювати з Україною, як перемогти її, як взяти Київ за три дні...", - додає експерт.

Ждавнов вважає, що Лукашенко завжди ухилявся і 20 років маніпулює Путіним, як тільки може.

"Для нього (Лукашенка - ред.) не становить проблему в черговий раз обвести Путіна навколо пальця, залишивши його в дурнях. Лукашенко прекрасно розуміє, що Титанік, тобто Росія, йде на дно, трюми наповнюються водою, причому дуже швидко. А батька не збирається тонути разом з Титаніком. А тому, як кажуть різні джерела, Лукашенко посилено шукає контакти на Заході з гарантіями власної безпеки", - додав він.

Раніше ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров обурений через невдачі Росії на фронті і вже від відкрито почав критикувати рішення президента Росії Володимира Путіна.

Також повідомлялося, що Кадиров пригрозив російській владі джихадом через включення однієї Священної мусульманської книги в список екстремістської літератури. Міністерство юстиції назвало екстремістською книгу "Сахих аль-Бухарі", яку вважають другою священною книгою ісламу після Корану. У ній зібрані деталі біографії пророка Мухаммада.

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