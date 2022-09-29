"Це було фатальне рішення": Путіна скинуть з поста через мобілізацію – Жданов

Путіна "зметуть" з поста через мобілізацію – Жданов/ Reuters, Главред

Мобілізація, яку російський диктатор Володимир Путін запустив у Росії, загрожує йому втратою влади. У країні-агресорці наростають протести і соціальне несприйняття рішень влади.

Ще одним поштовхом до краху путінського режиму стане те, що російська верхівка влади абсолютно не розуміє тих настроїв, які поширюються серед росіян. Про це розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов в інтерв’ю Главреду.

"Пєсков через пару днів після оголошення мобілізації сказав, що не розуміє, чому така істерична реакція на неї. Так нехай відправить свого сина в російську армію – і він дізнається, чому народ так відреагував", – зазначає експерт.

Він наголосив, що росіяни "були готові їздити відпочивати в Крим та Анталію, але ніхто не готовий їхати в Херсон і Донецьк, щоб помирати там у холоді в окопах на українській землі". Проте у Кремлі таких настроїв не розуміють.

На фоні тих процесів, які запустила в РФ мобілізація, рейтинг Путіна стрімко падає. З кожним днем ситуація зі ставленням до російського диктатора та російської влади загалом ще більше загострюється. Тому протести у країні лише наростатимуть.

Еліта РФ може скинути Путіна з поста президента

Можливий варіант, що під час наступних хвиль мобілізації в РФ Путіну доведеться вводити Росгвардію і починати примусову мобілізацію. Адже тих, хто погодиться піти на війну, ставатиме все менше і менше.

"А російська еліта на все це дивиться і робить висновки про легітимність влади в РФ. Легітимність влади визначається рівнем довіри населення до неї: якщо ця довіра падає, еліта розуміє, що Путін стає нелегітимним керівником країни", – зазначає експерт.

Та й самій еліті зараз не солодко – Захід заморожує їхні рахунки, вводить обмеження і заборони на поїздки, а багато хто навіть був змушений забрати з-за кордону своїх дітей, які там були на навчанні.

"На тлі всього цього Путін нагнітає обстановку, яка і так не обіцяє нічого хорошого. Вона обіцяє лише одне – стовідсоткову ізоляцію Росії, перетворення її на країну-ізгоя, світового ізгоя. Тому російські еліти постараються вирішити це питання. Як вирішити? Із Заходом домовлятися вже марно. Тому залишається тільки один шлях – вирішувати питання вождя", – підсумував Жданов.

Росіяни намагаються уникнути мобілізації

У російському Урюпинську Волгоградської області підпалили будівлю місцевого військкомату після оголошення Володимиром Путіним масової мобілізації. Чоловік протаранив двері військкомату авто і закидав будівлю горючою сумішшю.

У Росії чоловіки всіляко намагаються уникнути мобілізації. У Рязані один з них навіть підпалив себе, намагаючись не загинути на українській землі. Інцидент стався на автовокзалі в Рязані. Чоловік підпалив себе з криками "я не хочу на війну".

Ще один росіянин так хотів уникнути мобілізації, що зважився на ризикований вчинок – переплив на SUP-дошці гирло річки Нарва і дістався території Естонії. Але там втікачу були не раді – його ловили із собачим патрулем і великою кількістю правоохоронців, і потім повернули в РФ.

Тим часом у ЗМІ назвали кількість росіян, які чкурнули за кордон через мобілізацію. Кількість втікачів уже становить понад 190 тисяч. При цьому кордон росіянам доводилося перетинати по-різному. Хто покидав країну на автомобілі, хтось перетинав кордон на велосипеді, самокаті або пішки.

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