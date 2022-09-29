УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Російська армія скінчилася": з мобілізацією у РФ Путін пішов ва-банк - Жданов

29 вересня 2022, 15:01

Володимир Путін опинився в ситуації цугцванга, вважає Олег Жданов.

Путін, Жданов
Олег Жданов пояснив рішення Володимира Путіна про мобілізацію в РФ / УНІАН

Рішення Володимира Путіна про проведення мобілізації в РФ виявилося фатальним, що визнають російські політологи, і навіть частина російських військових, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Путін опинився в ситуації цугцванга, коли кожен його наступний хід – неправильний", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що Путін вимагає від армії перемог на фронті: "На це одна частина генералітету відповіла, що, якщо потрібні перемоги, потрібно оголошувати мобілізацію – їм це необхідно для відновлення втрат. Адже російська армія скінчилася, все, більше черпати там нікого і нізвідки. А прихована мобілізація не дозволяє навіть компенсувати втрати, не кажучи вже про більше".

За його словами, інша частина генералітету РФ говорила Путіну: "Навіть не думайте, Володимир Володимирович! Якщо ви оголосите мобілізацію, буде соціальний вибух".

"Але Путін вирішив піти ва-банк, тому оголосив мобілізацію. Кожен раз, роблячи черговий ризикований неправильний крок, Путін сподівається, що Захід от-от злякається, впаде в ноги, попросить не нагнітати обстановку і запропонує домовлятися. Однак, чим сильніше Путін тисне, тим жорсткіше діє Захід. Мобілізація? Добре, нехай, але тоді західні країни дадуть більше зброї Україні", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

мобілізація Олег Жданов війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:29

Зміни почнуться вже через добу: що буде з організмом після року без сигарет

16:27

"По-іншому більше не могла": Надя Дорофєєва розповіла, що змусило її піти від Дантеса

16:12

Хитрі військкоми в РФ лізли у кватирку і намагалися "викурити" призовників пожежною сигналізацієюВідео

16:03

Зеленський екстрено скликає РНБО: всі подробиціВідео

15:59

"Ноги аж трясуться, наші всі дрищать": окупанти в паніці через удари HIMARS ЗСУВідео

Реклама
15:51

Дістали всі: Алла Пугачова забрала дітей і поїхала з РосіїВідео

15:51

Прикмети на 30 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

15:41

Аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через умисну диверсію - СтолтенбергВідео

15:29

Настя Каменських зняла обручку: її та Потапа запідозрили в розставанні

15:12

"Нічого, крім як брехати, не вміє": Гіркін раптово "пройшовся" по СимоньянВідео

15:04

Найсмачніша і бюджетна закуска по-італійськи: 2 швидких рецептаВідео

15:01

"Російська армія скінчилася": з мобілізацією у РФ Путін пішов ва-банк - ЖдановВідео

14:27

Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитиниВідео

14:21

"Не потрібно лити бруд на своїх громадян": Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову

14:18

Путін "розмахує ядерним кийком" з однією чіткою метою – генерал СШАВідео

14:18

Путін хоче 30 вересня підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій УкраїниВідео

13:54

Які кольори приносять щастя і удачу знакам зодіакуВідео

13:37

"Там просто катастрофа": Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ

13:35

"Це займе кілька років": у Пентагоні заявили, що Україна не отримає обіцяні 18 HIMARS найближчим часомВідео

13:30

Як довго можна зберігати яйця: відповіді на найцікавіші питанняВідео

Реклама
13:22

ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини та брати в полон "мобіків" з РФВідео

13:20

У Фінляндії завершилися зйомки українського епізоду найпопулярнішого шоу The song of my life

13:01

РФ перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих - розвідкаВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 вересня 2022: Овнам - образи, Левам - заздрість, Рибам - грошіВідео

12:56

"На тиждень, до другого": виконавець пісні Комарово Ігор Скляр їде воювати за РФ

12:53

"Це було фатальне рішення": Путіна скинуть з поста через мобілізацію – ЖдановВідео

12:47

"Більшість з вас підтримує війну": у Грузії тролять росіян, які тікають від мобілізаціїВідео

12:39

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

12:23

Замість одягу - позолота: Гвінет Пелтроу повністю роздяглася для відомого глянцю

12:15

"Били до ран і крові": Дьомін шокував розповіддю про дитинство

12:04

Майор потрапив під обстріл: в Україні ліквідовано російського окупанта Курбанова

12:00

Рішення про додаткову мобілізацію буде приймати Генштаб - РезніковВідео

11:41

Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим - ЖдановВідео

11:41

"Хтось набрехав": результати "референдуму" РФ фальшиві - помилку помітив уважний математикВідео

11:31

Помер автор хіта Gangsta's Paradise - 59-річний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Козерогам - трагічна звістка, Рибам - сварка, Водоліям - поїздкаВідео

11:05

Окупанти вдарили касетними бомбами по Дніпропетровській області: постраждали 15 осіб

10:53

"Від батальйону 10 осіб залишилося": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в УкраїніВідео

10:04

ЗМІ з'ясували, що Путін пообіцяв Ірану за військову допомогу

09:58

Притягнуть гроші магнітом: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні 2022

Реклама
09:57

Окупанти потрапили в засідку на Харківщині: ЗСУ "покришили" росіян разом з бронетехнікоюВідео

09:46

Путін визнав програш російської армії в Україні - ЖдановВідео

09:19

Вибухівку заклали в авто: у Мелітополі партизани підірвали Ланос зі зрадницеюВідео

09:09

Німецька ППО закриє небо: Німеччина передасть Україні чотири системи IRIS-T замість однієїВідео

08:58

Гороскоп на сьогодні 29 вересня 2022: Близнюкам - витрати, Стрільцям - нова робота, Водоліям - небезпекаВідео

08:42

На війну "загребли всіх": експерт назвав головні провали мобілізації в РосіїВідео

08:22

Танк і три КамАЗи снарядів: житель Чернігівщини передав ЗСУ ворожої техніки на цілий підрозділ

08:15

Ультиматум посеред війниПогляд

07:57

РФ завдала потужного ракетного удару по житлових будинках Дніпра: серед загиблих і поранених - дітиФотоВідео

07:29

В Ірландії 8-річна українка отримала до 70 ножових поранень, її матір знайшли непритомною - ЗМІ

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Свята
Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти