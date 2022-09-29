"Російська армія скінчилася": з мобілізацією у РФ Путін пішов ва-банк - Жданов

Олег Жданов пояснив рішення Володимира Путіна про мобілізацію в РФ / УНІАН

Рішення Володимира Путіна про проведення мобілізації в РФ виявилося фатальним, що визнають російські політологи, і навіть частина російських військових, заявив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Путін опинився в ситуації цугцванга, коли кожен його наступний хід – неправильний", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт пояснив, що Путін вимагає від армії перемог на фронті: "На це одна частина генералітету відповіла, що, якщо потрібні перемоги, потрібно оголошувати мобілізацію – їм це необхідно для відновлення втрат. Адже російська армія скінчилася, все, більше черпати там нікого і нізвідки. А прихована мобілізація не дозволяє навіть компенсувати втрати, не кажучи вже про більше".

За його словами, інша частина генералітету РФ говорила Путіну: "Навіть не думайте, Володимир Володимирович! Якщо ви оголосите мобілізацію, буде соціальний вибух".

"Але Путін вирішив піти ва-банк, тому оголосив мобілізацію. Кожен раз, роблячи черговий ризикований неправильний крок, Путін сподівається, що Захід от-от злякається, впаде в ноги, попросить не нагнітати обстановку і запропонує домовлятися. Однак, чим сильніше Путін тисне, тим жорсткіше діє Захід. Мобілізація? Добре, нехай, але тоді західні країни дадуть більше зброї Україні", - додав Жданов.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

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