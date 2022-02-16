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У МЗС Росії обізвали Столтенберга "збитим натовським льотчиком"

16 лютого 2022, 19:50

За її словами,"це не та людина, чиї висловлювання будуть розглядатися в Москві в якості серйозних аргументів".

Захарова
Захарова розкритикувала Столтенберга / Фото : РИА Новости / Сергій П'ятаков

У Росії нібито більше не сприймають всерйоз заяви генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, сказала в середу, 16 лютого, офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова на брифінгу в Москві, повідомляє Інтерфакс.

"Нас не цікавлять - чесно, я вам правду можу сказати - ось ці заяви, які робить Столтенберг, який чи то генсек НАТО, чи то банкір, я поки що не розібралася. Вони вже нас більше не цікавлять", - сказала Захарова.

За її словами,"це не та людина, чиї висловлювання будуть розглядатися в Москві в якості серйозних аргументів".

"Це вже збитий натовський льотчик... будемо орієнтуватися на серйозну розмову, якщо до нього готові наші західні партнери", – резюмувала речник МЗС РФ.

Захід виступив проти ультиматумів Росії щодо України в НАТО

США, Північноатлантичний альянс і Росія в січні провели серію консультацій з питань безпеки. Дискусії пройшли на тлі стягування Москвою військ до кордонів України і російських заяв про погрози НАТО своїм кордонам.

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Росія вимагала від Заходу гарантій нерозширення НАТО, невступу України в Альянс і повернення військової інфраструктури блоку до позицій станом на 1997 рік.

Представник США на переговорах, заступник держсекретаря Венді Шерман заявила, що Вашингтон не згоден з вимогами Москви щодо Україні в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Делегат Росії, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва не нападатиме на Україну. Однак російська держава вимагатиме гарантій, згідно з якими Україна нібито ніколи не вступить до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що Україна, Грузія і Молдова можуть у майбутньому вступити в Альянс. У Росії немає права вето на євроатлантичну інтеграцію держав.

Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва піде на нове військове вторгнення на територію України, військово-політичний блок заходу зміцнить свою присутність на східному фланзі Європи.

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НАТО Йенс Столтенберг Марія Захарова
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