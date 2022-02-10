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Зеленський і Столтенберг обговорили майбутній саміт НАТО та участь у ньому України

10 лютого 2022, 21:00

Сторони обговорили варіанти участі України на наступному саміті НАТО і його очікувані результати.

Зеленський
Зеленський поговорив зі Столтенбергом / Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Як повідомляє пресслужба українського лідера в четвер, 10 лютого, на порядку розмови було обговорення модальності участі України в Мадридському саміті НАТО в червні поточного року і його очікувані результати.

"Співрозмовники обмінялися актуальною інформацією про дипломатичні заходи, що вживаються Україною і НАТО у відповідь на погрози з боку Росії", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що Зеленський подякував за консолідовану позицію країн-членів НАТО щодо необхідності негайної деескалації ситуації з боку РФ.

"Він високо оцінив незмінну прихильність Альянсу політиці "відкритих дверей", а також принципову підтримку права всіх країн вільно вибирати союзи у сфері безпеки і визначати свій зовнішньополітичний курс", – додали на Банковій.

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США і НАТО відкинули ультиматум Росії щодо України

Сполучені Штати, НАТО і РФ у період з 10 по 13 січня провели ряд консультацій з питань безпеки. Дискусія відбулася на тлі концентрації російських військ біля кордонів України і заяв Москви про нібито загрози Північноатлантичного альянсу біля рубежів РФ.

Росія висунула заходу низку вимог. Йдеться про відмову НАТО від розширення на схід, прийняття України в Альянс і повернення інфраструктури військово-політичного блоку заходу на позиції 1997 року.

Представник США на переговорах, заступник держсекретаря Венді Шерман заявила, що Штати не підуть на вимоги Росії, пов'язані з відмовою України від інтеграції в НАТО і нерозширенням Альянсу на схід.

Делегат Москви, МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Росія не планує нападати на Україну, але вимагає, щоб Москві дали гарантії, згідно з якими Україна і Грузія нібито ніколи не вступлять до НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг підкреслив незгоду блоку з вимогами Росії. За його словами, питання територіальної цілісності та суверенітету України, Грузії та Молдови не можуть бути предметом обговорення. Країни можуть вступити в НАТО, а у Москви немає інструментів, щоб цьому перешкодити.

Столтенберг також попередив Росію про те, що якщо держава піде на нове військове вторгнення на територію України, Альянс посилить свою військову присутність у Східній Європі.

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