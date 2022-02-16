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Відмова України від НАТО і публічна заява Альянсу: РФ вибухнула умовою

16 лютого 2022, 18:45

Росія вимагає від України, мовляв, внести зміни до Конституції щодо ситуації з інтеграцією до Північноатлантичного альянсу.

Україна НАТО
Росія вимагає, щоб у НАТО нібито публічно заявили про відмову у прийнятті України до Альянсу / facebook.com/navy.mil.gov.ua

Офіційна Москва має намір наполягати на тому, щоб в НАТО публічно оголосили про відмову приймати Україну до військово-політичного блоку Заходу. Київ, мовляв, повинен оголосити про свій позаблоковий і нейтральний статус згідно з Декларацією про суверенітет. Про це заявив голова делегації Росії на перемовинах у Відні з питань безпеки Костянтин Гаврилов.

Як повідомляє РИА Новости, він розповів про те, що Москва збирається відстоювати свою позицію, згідно з якою в Північноатлантичному альянсі нібито повинні зробити публічну заяву про неприйняття України до колективного блоку безпеки.

читайте такожВступ України до НАТО: Шольц зробив прогноз щодо розширення АльянсуПри цьому Київ, за його словами, мовляв, повинен повернутися до нейтрального позаблокового статусу, прописаного в Декларації про суверенітет української держави від 16 липня 1990 року.

"Росія наполягатиме на тому, щоб НАТО публічно оголосило про відмову від прийняття України до своїх лав. Київ, у свою чергу, повинен проголосити свій нейтральний, позаблоковий статус, як це передбачалося в Декларації про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року", - сказав Гаврилов.

Крім того, як вважають у Москві, необхідність реалізації положень Декларації відзначена в акті проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, на базі якої прийнята Конституція держави.

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"У свою чергу, чинна Конституція України від 28 червня 1996 року містить положення про те, що при її прийнятті Верховна Рада України керується вищезазначеним актом", - підкреслив Костянтин Гаврилов.

Захід виступив проти ультиматумів Росії щодо України до НАТО

США, Північноатлантичний альянс та Росія в січні провели серію консультацій з питань безпеки. Дискусії пройшли на тлі стягування Москвою військ до кордонів України і російських заяв про погрози НАТО своїм рубежам.

Росія вимагала від Заходу гарантій нерозширення НАТО, невступу України до Альянсу і повернення військової інфраструктури блоку до позицій станом на 1997 рік.

Представниця США на перемовинах, заступниця держсекретаря Венді Шерман заявила, що Вашингтон не згоден з вимогами Москви щодо Україні в НАТО і нерозширення Альянсу на схід.

Делегат Росії, заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що Москва не нападатиме на Україну. Однак російська держава вимагатиме гарантій, згідно з якими Україна нібито ніколи не вступить до Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зробив заяву про те, що Україна, Грузія та Молдова можуть у майбутньому вступити до Альянсу. У Росії немає права вето на євроатлантичну інтеграцію держав.

Столтенберг попередив Росію про те, що якщо Москва піде на нове військове вторгнення на територію України, військово-політичний блок Заходу зміцнить свою присутність на східному фланзі Європи.

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