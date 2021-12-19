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НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією щодо України - Столтенберг

19 грудня 2021, 13:52

Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН, підкреслив генсек НАТО.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією щодо України / Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України.

В інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche Столтенберг підкреслив, що НАТО не піде на компроміс особливо з урахуванням вимог Росії, яка намагається домогтися гарантій того, що Альянс більше не розширюватиметься.

"Ми ніколи не підемо на компроміс ні щодо безпеки своїх союзників, ні щодо права кожної країни, включаючи Україну, вирішувати свою власну долю. Це фундаментальні принципи, які були підтверджені не тільки Північноатлантичним союзом, але також і Росією, яка підписала такі документи, як Гельсінський заключний акт 1975 року або Паризька хартія 1990 року", - заявив Столтенберг.

Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН.

"У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - додав генсек НАТО.

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Він уточнив, що якщо Росія зважиться застосувати військову силу проти України, їй доведеться заплатити "високу ціну".

"Будуть жорсткіші економічні та політичні санкції, і ми забезпечимо безпеку кожної з наших країн-учасниць", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ у п'ятницю, 17 грудня, опублікувало ініційовані Москвою і передані Вашингтону проєкти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Росії і НАТО. Російська держава очікує на початок переговорів зі США щодо проєктів угод.

У проєктах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до блоку колективної безпеки заходу. Також Москва і Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу одне на одного.

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