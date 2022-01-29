НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

Деякі країни вже постачають зброю в Україну, заявив Єнс Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву на тлі загрози російській агресії, але у країн-учасниць на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України.

Столтенберг заявив в інтерв'ю виданню El Pais, що НАТО надає політичну і практичну підтримку, допомагає Україні модернізувати збройні сили, боротися з корупцією і створювати механізми кіберзахисту.

"Я думаю, що союзники по НАТО зобов'язані надавати підтримку Україні (...) Що стосується оборонного озброєння, то у союзників різні погляди", - зазначив сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, деякі союзники, такі як Велика Британія, США або країни Балтії вже постачають зброю в Україну.

"Це право України на самооборону. Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН", - додав генсек НАТО.

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Водночас він виключив, що поставки зброї для України можуть становити загрозу безпеці Росії, оскільки Москва має найбільшу армію в Європі, сучасні озброєння та ядерну зброю.

Як повідомляв Главред, в найближчі тижні Естонія відправить в Україну вироблені в США протитанкові ракетні комплекси Javelin, заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

21 січня видання повідомило, що Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної та Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

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