УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

29 січня 2022, 13:59

Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН.

Йенс Столтенберг
Деякі країни вже постачають зброю в Україну, заявив Єнс Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс зобов'язаний надавати підтримку Києву на тлі загрози російській агресії, але у країн-учасниць на сьогодні різні погляди на постачання зброї для України.

Столтенберг заявив в інтерв'ю виданню El Pais, що НАТО надає політичну і практичну підтримку, допомагає Україні модернізувати збройні сили, боротися з корупцією і створювати механізми кіберзахисту.

"Я думаю, що союзники по НАТО зобов'язані надавати підтримку Україні (...) Що стосується оборонного озброєння, то у союзників різні погляди", - зазначив сказав генсек НАТО.

За словами Столтенберга, деякі союзники, такі як Велика Британія, США або країни Балтії вже постачають зброю в Україну.

"Це право України на самооборону. Україна має право на самооборону, це принцип, закріплений у Статуті ООН", - додав генсек НАТО.

Реклама

Водночас він виключив, що поставки зброї для України можуть становити загрозу безпеці Росії, оскільки Москва має найбільшу армію в Європі, сучасні озброєння та ядерну зброю.

Як повідомляв Главред, в найближчі тижні Естонія відправить в Україну вироблені в США протитанкові ракетні комплекси Javelin, заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

21 січня видання повідомило, що Велика Британія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Тим часом до Сенату Сполучених Штатів внесено законопроект про постачання Україні озброєнь по ленд-лізу. З ініціативою виступила група сенаторів з Демократичної та Республіканської партій.

Автори документа стверджують, що це дозволить Україні отримати військову техніку "для захисту вразливого цивільного населення від російського військового вторгнення".

Читайте також:

viber
НАТО оборонна зброя Йенс Столтенберг новини України
Зараз ви переглядаєте новину «НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуПодарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіаку Гороскоп на картах Таро на лютий 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівГороскоп на картах Таро на лютий 2022 для земних знаків - Тельців, Дів, Козерогів Гороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибутокГороскоп на лютий 2022 року для Близнюків: флірт, романтика і великий прибуток ПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштівПриватБанк заборонив знімати гроші з рахунків: від клієнта вимагають довести законність коштів Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівЗаміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітів
15:13

У Кремлі оголосили про можливість зустрічі Путіна та Зеленського у Пекіні

14:58

Розстріл у Дніпрі на Південмаші: у Дніпрі попрощалися із загиблимиВідео

14:55

"Кинули близькі друзі": спливла несподівана версія самогубства ВірчісаВідео

14:01

Бензин - 40 гривень за літр: Україні в лютому загрожує різкий зліт цін на АЗС

13:59

НАТО зобов'язане допомагати Україні, але у країн різні погляди на постачання зброї - Столтенберг

Реклама
13:18

Навіщо Байден грає в нову Карибську кризу з УкраїноюПогляд

13:13

М'ясо та овочі подорожчають щонайменше на 20%: експерти попередили українців про зростання цінВідео

13:06

"Зробити сам такий постріл він не міг": в частині "дніпровського стрілка" загадково загинули інші солдатиВідео

13:00

Гороскоп на завтра, 30 січня 2022: Левам – гроші, Терезам – заздрість недругів, Водоліям - обманВідео

12:46

В Україну з Європи мчить великий снігопадВідео

12:09

РФ готується до атаки і направила запаси крові до кордону з Україною - Reuters

12:00

Залучите удачу, багатство і везіння: прикмети на лютий, які віщують бідуВідео

11:38

Патрульна поліція за минулий рік пошкодила 561 автомобіль: розбивали по 1,5 машини на деньВідео

11:37

Росія відводить частину своїх військ від кордону з Україною

11:36

Джонсон наступного тижня відвідає Україну, а потім поговорить з Путіним - The Guardian

11:19

Надя Дорофєєва показала "стриптиз" і розповіла про нову "аскезу"Відео

10:43

Як прибрати неприємний запах в холодильнику народними засобами: 5 доступних помічників

10:32

Аліменти в Україні підвищили: скільки можна отримати на дитину

10:29

Командири закрили в кабінеті і сміялися: колишня військова розповіла про тортури в частині в ДніпріВідео

10:15

Прикмети на 30 січня: що не можна робити в день Антона і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
09:25

Зеленський побоюється, що США навмисно перебільшують загрозу вторгнення РФ - Politico

09:07

Усі гроші довірив відомому бізнесменові і прогорів: чому Вірчіс міг піти на самогубствоВідео

09:01

Сон з п'ятниці на суботу: чи збувається він

08:27

Абсолютний антирекорд COVID-19 в Україні з початку епідемії: понад 37 тис. нових хворих за добу

08:10

Гороскоп на сьогодні, 29 січня 2022: Скорпіонам - удача в грошах, Козерогам - повний провалВідео

08:04

Масштабну агресію Росії проти України ще можна запобігти - ПентагонВідео

07:45

Путін остерігається Ердогана, або Чому перенесення ТКГ з Мінська не будеПогляд

07:33

США перекинуть війська в країни НАТО Східної Європи - БайденВідео

07:28

Мета Путіна і тиск Байдена на Київ щодо Донбасу: Ілларіонов назвав головний сценарій КремляВідео

07:12

Астрологічний прогноз на лютий-2022: яким буде місяць у плані грошей, кохання та кар'єриВідео

06:29

Навіщо Байден терміново телефонував ЗеленськомуПогляд

06:01

Гороскоп на лютий 2022 для Стрільців: гроші потечуть рікою, в коханні - повна гармоніяВідео

05:45

"Залякування людей і спроба сіяти паніку": Арахамія оцінив заяви США про вторгнення РФ в Україну

05:28

Як реанімувати зневоднену орхідею всього за три дніВідео

05:03

Українцям світить зростання тарифів на газ: коли чекати підвищення цінВідео

04:22

П'янка кокетка: Надія Мейхер ніжно приголубила себе на камеру

03:50

В чому шкода і користь суші: експерт пояснила, чому не варто зловживати делікатесом

03:17

Місячний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - обман, Левам - зміни в житті, Стрільцям - боргиВідео

02:48

Комаровський назвав ефективні та неефективні способи зміцнення імунітету

02:16

Які продукти заборонено готувати в мультиварці - список

Реклама
01:45

Як зараз виглядає головна героїня серіалу Рабиня Ізаура - 64-річна акторка Луселія Сантус

01:18

50 гривень за долар: українцям дали страшливий сценарій девальваціїВідео

00:51

Прикмети на 29 січня: що не можна робити в день Петра і як не потрапити в бідуВідео

00:12

Сніг з дощем та потепління: якою буде погода в Україні в суботу

00:03

3 речі, які зіпсують будь-яку кухнюВідео

28 січня, п'ятниця
23:33

Суд обрав запобіжний захід військовому, який розстріляв товаришів по службі в ДніпріВідео

23:23

Макрон після розмови з Путіним подзвонив Зеленському: обговорили Донбас та Нормандський формат

23:19

Росія стає колонією КитаюПогляд

23:14

П'яна вихователька та голодні діти: скандал у дитячому садку на РівненщиніВідео

23:06

5 ідеальних начинок для лаваша: готувати дуже швидко і смачноВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти