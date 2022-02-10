УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

НАТО може розмістити бойові групи в Чорноморському регіоні - Столтенберг

10 лютого 2022, 16:03

Генсек Альянсу зробив таку заяву на тлі активізації військових РФ в Чорному морі.

Йенс Столтенберг
Йенс Столтенберг / Reuters

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок вже існуючих в країнах Балтії та Польщі, в Чорноморському регіоні, зокрема, в Румунії.

З такою заявою виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

Він підкреслив, що НАТО це оборонний альянс і його мета - збереження миру, запобігання конфлікту, і союзники це роблять спільними зусиллями.

За словами генсека, Альянс зараз робить багато одночасно.

"Перш за все, ми маємо збільшену присутність у східній частині Альянсу: з великою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів", – заявив Столтенберг.

Реклама

читайте такожМосква перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповів"Друге - ми підвищили готовність наших сил, які ми в разі необхідності можемо посилити. І по-третє, зараз ми розглядаємо, де нам потрібно більш довгострокове розміщення в східній частині Альянсу. Сьогодні у нас є бойові групи в країнах Балтії та Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп в Чорноморському регіоні, в Румунії", - повідомив генсек НАТО.

Навчання Росії в Чорному морі несуть загрозу

Про це заявили у Військово-Морських силах України. Росіяни перекрили низку морських ділянок, заблокували вільне судноплавство в напрямку українських портів, і порушили норми міжнародного права. Військові готові до протидії будь-яким сценаріям, провокаціям і захисту своєї країни в морі.

Згідно з картою, яку опублікував головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook, Росія перекриває шляхи для торгових кораблів. Подібних інцидентів не було з початку захоплення Криму і збройного конфлікту Москви і Києва. Достовірність даних карти підтверджена українськими прикордонниками.

У МЗС України висловили протест через дії, пов'язані з військовими навчаннями Росії в Чорному та Азовському морях. У Києві сказали, що російські маневри блокують судноплавство в обох морях, через це можуть виникнути серйозні економічні та соціальні наслідки для українських портів.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
НАТО Чорне море
Зараз ви переглядаєте новину «НАТО може розмістити бойові групи в Чорноморському регіоні - Столтенберг». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 рокуУспіх і щастя слідують по п'ятах: названий найвдаліший період 2022 року Календар 2022: як і коли відпочиває УкраїнаКалендар 2022: як і коли відпочиває Україна Названо унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижнаНазвано унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижна Коли Великдень 2022: дата, традиції і заборони святаКоли Великдень 2022: дата, традиції і заборони свята Пугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачокПугачова - село, Доліна - стидоба без освіти: Ірина Понаровська грубо розкритикувала співачок
16:16

Помер піонер електронної музики

16:06

Загроза відключення газу: українцям розповіли, до чого готуватисяВідео

16:03

НАТО може розмістити бойові групи в Чорноморському регіоні - СтолтенбергВідео

15:54

Євробачення 2022: дати, нацвідбір в Україні, де відбудеться фінал

15:48

В Україні суттєво подешевшав автогазВідео

Реклама
15:32

Блокада РФ морів - загроза суверенітету України: у ВМСУ оголосили про готовність до захисту країни

15:25

Раніше симптомів не було: лікар розповів про нові прояви COVID-19 у дітей

15:22

З молотка за криптовалюту пішов алмаз з космосу віком в мільярд років

14:56

Максимальне потепління в лютому: українцям пообіцяли +13° і назвали датиВідео

14:41

Потап показав рідкісне фото своєї мами на честь особливого свята

14:41

В Україні планують вдесятеро підвищити штрафи за порушення ПДР

14:38

Таблетки від COVID-19 з’явилися в аптеках – МОЗ попереджає про підробку

14:36

Гривня нарешті "притиснула" долар, і це надовго: яким буде курс навесні

14:30

Українцям накрутили тарифи на комуналку: платіжки "поважчали" майже вдвічіВідео

14:19

Крок Росії до визнання "ЛДНР" і звернення до Путіна: КПРФ анонсувала засідання в Держдумі

14:18

Перехід на літній час 2022 в Україні - коли переводити годинник

14:07

"Надіслали листа Лаврову": НАТО "запросило" Росію до нових переговорів щодо ситуації в УкраїніВідео

14:07

У кризі навколо України настав найнебезпечніший період - Джонсон

13:57

"Тисячу Зеленського" можна витратити на підписку: як оплатити газети та журналиВідео

13:43

Вихідні у березні 2022: скільки відпочиватимуть в Україні

Реклама
13:31

Москва перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповівВідео

13:30

"Наразі Донбас - тема №1, але не забуваємо про Крим": Україна закликала ОБСЄ до контрудару по РосіїВідео

13:21

"Через ризик агресії": Росія радить персоналу своїх дипмісій покинути УкраїнуВідео

13:08

"Служниця Дракули": Меган Фокс у спокусливому корсеті показала свої "диньки"

13:00

Гороскоп на завтра, 11 лютого 2022: Скорпіонам - успіх в любові, Стрільцям - примирення з ворогамиВідео

12:56

Подорожчав на 30%: в Україні скакнули ціни на борщовий набір

12:54

Спочатку меню, а тепер дизайн: українцям показали, як виглядатимуть нові шкільні їдальні

12:44

Біля міськради Кривого Рогу прогримів вибух: стала відома причина гучної НПВідео

12:13

Від сильного удару полетіли вниз: у Дніпрі вантажівка збила комунальників з автовишки – відеоВідео

12:10

У Білому домі не планують масову евакуацію американців з України - The Hill

11:59

Білоруський агент готував теракт: у Києві затримали шпигуна РБВідео

11:54

Утеплені "Великим будівництвом" школи на Рівненщині зекономили до 50% на опаленні

11:53

Померла "королева соулу та фанку" - співачка Бетті ДевісВідео

11:50

Міст Хвиля у Києві побудують за допомогою 300 тонн металу від Метінвесту: об'єкт здадуть до середини 2022 року

11:47

Місячний календар на березень 2022: кращі і найнебезпечніші дні місяцяВідео

11:43

"Беззаконня і знущання!": ПриватБанк забороняє знімати гроші з рахунків

11:42

Пільгове розмитнення авто на "євробляхах" закінчилося: як штрафуватимуть порушників

11:30

Календар 2022: як і коли відпочиває Україна

11:19

Тягала по класу: що чекає на вчительку, яка накинулася на учня в ХарковіВідео

11:12

Ефект доміно: на Київщині водій протаранив п’ять авто і навіть не зупинився – відеоВідео

Реклама
11:00

Прикмети на 11 лютого: що не можна робити в найнебезпечніший день місяця і як не потрапити в бідуВідео

10:41

Війська біля кордонів України: Зеленський назвав мету РФ і оцінив ризик вторгненняВідео

10:35

Рекордне подорожчання: ціни на курятину в Україні злетіли на 70%

10:08

У США конгресмени не можуть домовитися щодо санкцій проти РФ на випадок нападу на Україну-Bloomberg

10:03

"Жарти про зґвалтування обурюють": США відреагували на фразу Путіна "терпи, моя красуне" до УкраїниВідео

10:00

В Україну зайде потужний антициклон: вночі - морози, вдень - тепло і сонячно

09:39

Рибні відходи краще не викидати: як приготувати добриво, від якого квіти будуть у захваті

09:37

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робитиВідео

09:31

Чому Зеленський вирішив роздати смартфони бабусямПогляд

09:11

Жириновський приховував два тижні, що COVID-інфікований - ЗМІВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти