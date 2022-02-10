НАТО може розмістити бойові групи в Чорноморському регіоні - Столтенберг

Йенс Столтенберг / Reuters

НАТО розглядає довгострокове розміщення бойових груп на зразок вже існуючих в країнах Балтії та Польщі, в Чорноморському регіоні, зокрема, в Румунії.

З такою заявою виступив генсек НАТО Єнс Столтенберг, пише "Європейська правда".

Він підкреслив, що НАТО це оборонний альянс і його мета - збереження миру, запобігання конфлікту, і союзники це роблять спільними зусиллями.

За словами генсека, Альянс зараз робить багато одночасно.

"Перш за все, ми маємо збільшену присутність у східній частині Альянсу: з великою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів", – заявив Столтенберг.

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читайте такожМосква перекрила Чорне та Азовське моря під виглядом навчань: Київ жорстко відповів"Друге - ми підвищили готовність наших сил, які ми в разі необхідності можемо посилити. І по-третє, зараз ми розглядаємо, де нам потрібно більш довгострокове розміщення в східній частині Альянсу. Сьогодні у нас є бойові групи в країнах Балтії та Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп в Чорноморському регіоні, в Румунії", - повідомив генсек НАТО.

Навчання Росії в Чорному морі несуть загрозу

Про це заявили у Військово-Морських силах України. Росіяни перекрили низку морських ділянок, заблокували вільне судноплавство в напрямку українських портів, і порушили норми міжнародного права. Військові готові до протидії будь-яким сценаріям, провокаціям і захисту своєї країни в морі.

Згідно з картою, яку опублікував головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко у Facebook, Росія перекриває шляхи для торгових кораблів. Подібних інцидентів не було з початку захоплення Криму і збройного конфлікту Москви і Києва. Достовірність даних карти підтверджена українськими прикордонниками.

У МЗС України висловили протест через дії, пов'язані з військовими навчаннями Росії в Чорному та Азовському морях. У Києві сказали, що російські маневри блокують судноплавство в обох морях, через це можуть виникнути серйозні економічні та соціальні наслідки для українських портів.

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