Наступна масова хвиля мобілізації запланована путінськими поплічниками на кінець лютого нинішнього року, кажуть у Генштабі ЗСУ.

У Криму вороги готуються до нової хвилі мобілізації: у Генштабі ЗСУ озвучили деталі / колаж фото https://ua.depositphotos.com

Країна-агресор, Росія, готується проводити нову хвилю мобілізації в межах анексованого Криму. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у черговому зведенні-станом на четвер, 26 січня.

За даними українських офіцерів, до 29 січня всі так звані "державні та приватні установи" повинні подати списки осіб на бронь військовим комісаріатам.

Наступна масова хвиля мобілізації запланована на кінець лютого, кажуть у Генштабі.

"Разом з тим, з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах і установах будуть припинені, а всі заплановані кошти — перенаправлені на забезпечення збройної агресії проти України", — йдеться в повідомленні українських офіцерів.

Нова хвиля путінської мобілізації

Аналітики Американського Інституту вивчення війни також вважають, що у 2023 році країна-агресор Росія може готуватися до чергового великому наступу у війні проти України. На думку експертів, є як мінімум три варіанти розвитку подій.

Польський генерал Богуслав Пацек заявив, що Росія не залишає намірів здійснити повторний наступ і ймовірно готується до серйозної кампанії. Активізація окупантів можливо відбудеться за кілька тижнів. Але найбільш вірогідний варіант, що атака відбудеться приблизно в березні.

Раніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія намагається створити двомільйонну армію.

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