Шанси на вступ Білорусі у війну проти України дуже низькі - ISW

Ризик прямої атаки білоруської армії на ЗСУ дуже низький. Таку оцінку ситуації дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).
Вони зазначили, що потенційний наступ Росії на північ України взимку-2023 залишається найгіршим сценарієм у межах прогнозів.
В ISW пояснили, що спираються на щодня спостерігаються показники із загальнодоступних джерел. І в першу чергу вони звернули увагу на дві події і заяви. По-перше, командувач Об'єднаними силами оборони України Сергій Наєв 14 січня повідомив, що нинішнє співвідношення українських сил, що діють на північному кордоні, до російських військ у Білорусі достатньо для стабілізації кордону. Також генерал додав, що українські резерви можуть передислокуватися, якщо загроза зросте.
По-друге, війська РФ продовжують розгортання в Білорусі. Наприклад, в минулу п'ятницю, 13 січня в Гомельську область прибув додатковий ешелон з російською військовою технікою.
Загроза нового наступу Росії на Україну
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що держава-окупант Росія в найближчі місяці може піти ва-банк. На думку Данилова, у Москви більше немає ресурсів, щоб затягувати військові дії. У такій ситуації Україну чекають складні і вирішальні 2-3 місяці.
Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти незабаром можуть спробувати захопити всю Донецьку область. Далі вони, ймовірно, здійснять спробу атакувати Запорізьку область. При цьому загарбники як і раніше здатні завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.
Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що РФ може піти в новий наступ навесні. За його словами, росіяни здатні атакувати з південних і східних районів, які вони раніше захопили.
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