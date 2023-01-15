Як кажуть американські аналітики, потенційний наступ Росії на північ України взимку-2023 залишається найгіршим сценарієм в межах прогнозів.

Шанси на вступ Білорусі у війну проти України дуже низькі - ISW / Колаж фото УНІАН

Ризик прямої атаки білоруської армії на ЗСУ дуже низький. Таку оцінку ситуації дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зазначили, що потенційний наступ Росії на північ України взимку-2023 залишається найгіршим сценарієм у межах прогнозів.

В ISW пояснили, що спираються на щодня спостерігаються показники із загальнодоступних джерел. І в першу чергу вони звернули увагу на дві події і заяви. По-перше, командувач Об'єднаними силами оборони України Сергій Наєв 14 січня повідомив, що нинішнє співвідношення українських сил, що діють на північному кордоні, до російських військ у Білорусі достатньо для стабілізації кордону. Також генерал додав, що українські резерви можуть передислокуватися, якщо загроза зросте.

По-друге, війська РФ продовжують розгортання в Білорусі. Наприклад, в минулу п'ятницю, 13 січня в Гомельську область прибув додатковий ешелон з російською військовою технікою.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що держава-окупант Росія в найближчі місяці може піти ва-банк. На думку Данилова, у Москви більше немає ресурсів, щоб затягувати військові дії. У такій ситуації Україну чекають складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що, згідно з прогнозами, російські окупанти незабаром можуть спробувати захопити всю Донецьку область. Далі вони, ймовірно, здійснять спробу атакувати Запорізьку область. При цьому загарбники як і раніше здатні завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Міністр оборони України Олексій Резніков сказав, що РФ може піти в новий наступ навесні. За його словами, росіяни здатні атакувати з південних і східних районів, які вони раніше захопили.

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