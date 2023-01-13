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РФ готує атаку найближчими тижнями: польський генерал попередив про "серйозні" плани ворога

13 січня 2023, 04:30
Російські збройові заводи працюють на повну потужність, що говорить про підготовку до великої кампанії.
ВСУ, війна, українські військові
РФ готує новий наступ на Україну / 1 ОБрСпН імені Івана Богуна

Росія не залишає намірів здійснити повторний наступ та ймовірно готується до серйозної кампанії. Активізація окупантів можливо відбудеться за кілька тижнів. Але найвірогідниший варіант, що атака відбудеться приблизно в березні. Такий прогноз озвучив генерал, директор Інституту безпеки та міжнародного розвитку Ягеллонського університету, колишній ректор Національного університету оборони Богуслав Пацек в інтерв'ю польському виданню Онет.

"На мій погляд, Росія багато робить для того, щоб підтвердити, що готується до серйозної великої кампанії. Слід очікувати серйозних дій, можливо, через кілька тижнів", – підкреслив Пацек і додав, що, за його оцінкою, найбільш вірогідний варіант приблизно в березні.

Видання зазначає, що ЗМІ все частіше пишуть про те, що Володимир Путін має намір повторити торішню атаку на Київ. І цього разу російський диктатор має намір уникнути помилок, допущених ним раніше, і задіяти до 10 разів більшу армію.

Генерал звернув увагу на близько 230 тисяч мобілізованих росіян.

"Раптом вони зникли з поля зору. Найімовірніше, вони навчені, підготовлені до подальшої діяльності. Тим часом Путін збільшив чисельність армії до понад 1 мільйона 150 тисяч осіб. Це великий чисельний прогрес", - підкреслив він.

Пачок зазначив, що російські збройові заводи працюють на повну потужність.

"Зараз є три зміни, а не одна. На багатьох заводах в терміновому порядку проводиться капітальний ремонт обладнання, знешкодженого під час війни. Крім того, за його словами, це підготовчий етап до більшої кампанії, тобто переслідування України шляхом знищення її критично важливої інфраструктури та передислокації військ у Білорусі", - сказав він.

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни прогнозували, що Росія готується до нового наступу на Україну, який може відбутися в найближчі місяці.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявляв, що Росія готується до нового наступу на Україну. Ворог нарощує тиск в Донецькій області та планує атаку в Запорізькій області. Українська розвідка прогнозує значне збільшення інтенсивності бойових дій в Україні вже наприкінці весни.

Російський соціолог, публіцист, автор книг Ігор Ейдман вважає, що ймовірність того, що в 2023 році році Україна переможе у війні або, принаймні, переломить її хід на свою користь, досить велика. За його словами, рік – це досить великий термін для такої напруженої війни. Соціолог припустив, що за цей рік путінська Росія зазнає поразки, після чого мир в Україні стане реальністю.

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