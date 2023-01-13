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Путін намагається створити двомільйонну армію - ГУР

13 січня 2023, 10:31
Військова розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації.
Армія РФ
Армію РФ хочуть збільшити до двох мільйонів осіб / Фото t.me/mod_russia

Росія намагається створити двомільйонну армію. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними військової розвідки України, під час першої хвилі мобілізації до ЗС РФ було призвано 300 тисяч осіб. Після нетривалої підготовки мобілізованих направляють у зону ведення бойових дій в Україні.

"Військова розвідка України не виключає, що керівництво Росії найближчими днями оголосить про проведення чергової хвилі мобілізації. У ЗС РФ потраплять ще 500 тисяч росіян, що дозволить країні-терористові створити стратегічні резерви", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що в Росії вже активно проходить підготовка до оголошення чергової хвилі мобілізації, а саме - на законодавчому рівні вносяться зміни до законів РФ, що регламентують проведення мобілізації. Також йде активна підготовка навчальних центрів.

"За оцінками військової розвідки України, масштаб мобілізаційних заходів, що проводяться країною-агресором, свідчить про плани її керівництва створити армію чисельністю близько двох мільйонів осіб", - зазначили в ГУР.

Як повідомляв Главред, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist раніше розповів про те, що Росія в 2023 році - або з кінця січня, або в березні – може перейти в новий масштабний наступ. Ворог здатний спробувати захопити Київ, наступати на Донбасі та інших напрямках. Залужний підкреслив, що Україні потрібно більше озброєнь для звільнення своїх земель.

Польський генерал Богуслав Пацек заявив, що Росія не залишає намірів здійснити повторний наступ та ймовірно готується до серйозної кампанії. Активізація окупантів можливо відбудеться за кілька тижнів. Але найвірогідниший варіант, що атака відбудеться приблизно в березні.

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