"Все йде за планом": Путін насмішив абсурдною заявою щодо війни в Україні

Динаміка "спецоперації", як Володимир Путін називає війну, нібито позитивна.

Володимир Путін / Скріншот

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що війна в Україні нібито йде за планом, розробленим міноборони окупантів.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю російським пропагандистам. Відповідне відео вже опублікували в Мережі.

Динаміка "спецоперації", як Путін називає війну, нібито позитивна. Все розвивається в рамках плану міноборони і генштабу, заявив господар Кремля.

Виходячи з його слів, гігантські втрати окупантів (понад 100 тисяч знищених солдатів РФ), також входять до "планів міноборони".

Відзначимо, що про катастрофічні втрати серед окупантів Путін вважав за краще не згадувати.

Нагадаємо, Путін вже не вперше робить абсурдні заяву з приводу війни в Україні.

На тлі оглушливих провалів російських окупантів в Україні господар Кремля спробував переконати в тому, що війна, яку він сором'язливо називає "спеціальною військовою операцією", нібито йде за планом.

Раніше Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами тільки деяких українських територій він вважав, мовляв,"значущим результатом".

Також Путін зізнався, що вже 150 тисяч мобілізованих росіян відправили на фронт воювати проти ЗСУ в лавах загарбників.

За його словами, з них 77 тисяч вже перебувають у бойових підрозділах, решта, мовляв, "на других-третіх рубежах" або нібито "проходять підготовку".

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