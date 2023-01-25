Жодних хвиль мобілізації немає: у ЗСУ розповіли, кого зараз забирають на службу в першу чергу

Україні сьогодні потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат.

Українці з досвідом військової служби можуть вирушати одразу до бойових військових частин / @DefenceU

Мобілізація в Україні розпочалась у день повномасштабного вторгнення РФ - 24 лютого 2022 року, жодних хвиль її проведення немає. Наразі військовозобов'язаних викликають до територіальних центрів комплектування переважно з метою уточнення військово-облікових даних. Про це розповів начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач.

За його словами, рішення про мобілізацію ухвалюється після висновку медичної комісії про придатність до військової служби.

Особовий склад, який раніше не проходив службу, призивається в навчальні центри, де відбувається навчання за певними спеціальностями. Після цього військовослужбовці прибувають до військових частин на конкретні посади.

Українці, яких мобілізують з досвідом військової служби та нетривалою перервою в проходженні служби, можуть відправлятися одразу в бойові військові частини.

"Нам сьогодні потрібні фахівці, як на нові зразки озброєння, надані партнерами, так і для поповнення втрат. В першу чергу, мобілізують особовий склад за певними обліково-військовими спеціальностями", - пояснив Горбач.

За словами начальника управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, у війні РФ проти України настав етап, який стане вирішальним для нашого і майбутніх поколінь, тому захист держави від агресора – обов'язок кожного.

Мобілізація в Україні

В Україні продовжено воєнний стан та загальну мобілізацію до 19 лютого 2023 року. Чоловіків у віці від 18 до 60 років, які не мають підстав для відстрочки, можуть призвати в армію.

На засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача було ухвалено нове рішення про мобілізаційний процес.

Повістку можуть вручати лише у визначеному законом порядку. Коли вручення повістки вважається незаконним:

документ передали через родичів, хоча її мають вручити особисто громадянину;

документ наклеїли на дверях або кинули в поштову скриньку;

відправили повістку SMS-повідомленням або повідомили про неї в телефонному режимі.

Якщо людині представники територіального центру вручили повістку на блокпості, в кафе, торговому центрі або метро, то вона може оскаржити документ в суді.

Інші новини: