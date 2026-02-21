У Кремлі підбирають наступника Лукашенка: хто може зайняти місце глави Білорусі

Серед потенційних кандидатів називають Наталію Кочанову та Миколу Карпенкова.

Короткі тези:

У Кремлі нібито розглядають можливих наступників Лукашенка

Серед потенційних кандидатів називають кілька фігур

Лукашенко все менше довіряє армії

Білорусь залишається для Москви пріоритетною сферою впливу, а Кремль нібито розглядає можливі сценарії зміни влади в Мінську. Зокрема, у Кремля вже відібрано список можливих кандидатів на місце Олександра Лукашенка, якщо той не зможе виконувати обов'язки. Про це в інтерв'ю Главреду сказав заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі, керівник Народного антикризового управління, білоруський опозиційний політик і дипломат Павло Латушко.

За його словами, серед можливих кандидатів називають голову Ради Республіки Наталію Кочанову.

"У разі його летального результату, тоді оголошується військовий стан, і управління переходить до Ради безпеки, яку вона також очолює", - пояснив Латушко.

Серед можливих фігур також згадується командувач внутрішніми військами Микола Карпенков, якого вважають проросійським генералом.

Латушко додав, що в обласних центрах і найбільших містах Карпенков створив спеціальні підрозділи з "протидії екстремізму", тобто фактично боротьби з опонентами режиму.

"Ми бачимо, що Лукашенко все менше довіряє армії. Зараз він проводить перевірку бойової готовності збройних сил і відсторонив від активної участі міністра оборони Хреніна і начальника Генерального штабу Муравейка. Тому що Хренін минулого року часто з'являвся поруч із Путіним і Білоусовим – у тому числі на заходах ОДКБ і в Російській Федерації. І, судячи з усього, рівень довіри до нього знизився. Загалом картина зараз виглядає саме так", – резюмував опозиціонер.

Лукашенко сказав, хто буде наступним президентом Білорусі

У січні 2025 року Лукашенко заявив, що Білорусь поступово повинна готувати нове покоління до керівництва країною. Відповідаючи на питання, кого він бачить своїм наступником, Лукашенко підкреслив, що не має на увазі власних дітей

"Майбутні президенти - це нинішні губернатори, нинішні міністри, вищі посадові особи. Молоде покоління - це не мій молодший син, і не мій старший син. Майбутня п'ятирічка - п'ятирічка молодих. Я говорив про покоління, не про персоналії. Хто це буде? Це буде нове покоління. Напевно, буде і новий президент. Я нічого не хочу загадувати до 2030 року", - запевнив він і додав, що його сини не уявляють себе в ролі глави держави.

Як писав Главред, 18 лютого Україна застосувала пакет санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Білоруський аналітик, публіцист, блогер Ігар Тишкевич вважає, що санкції Києва проти Лукашенка - це політичний сигнал, який можна сприймати як підняття ставок перед дуже навіть імовірною появою окремого українсько-білоруського переговорного треку.

Раніше Лукашенко виступив із заявою про закінчення війни. Зокрема, він сказав, що припинення війни в Україні значною мірою залежить від позиції США та безпосередньо американського лідера Дональда Трампа.

Також він говорив, що Росія має технічні можливості для удару по резиденції президента України Володимира Зеленського.

Про персону: Павло Латушко Павло Латушко - білоруський державний, політичний та громадський діяч. Міністр культури Республіки Білорусь (2009-2012). Член Координаційної ради з організації процесу подолання політичної кризи. Керівник Народного антикризового управління. Представник Об'єднаного перехідного кабінету з питань транзиту влади.

