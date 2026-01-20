Рус
Поруч з РФ і Білоруссю: Зеленський відреагував на запрошення України до Ради миру

Президент наголосив ан тому, що поки не уявляє, як Україна може брати участь в одному органі з Росією та Білоруссю.
Владимир Зеленский
Україну запросили до Ради миру Трампа / Колаж: Главред, фото: ОП

Що сказав Зеленський:

  • Трамп запросив Україну до "Ради миру"
  • Документ про відновлення України майже готовий

Україна отримала запрошення до "Ради миру" Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відповідь на запитання журналістів.

Нині дипломати працюють над цим запрошенням. Водночас президент України не може уявити участь держави в одному органі з Росією та Білоруссю.

"РФ наш ворог, Білорусь їх союзник. Для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї ради миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь разом з ними. А саме режим Лукашенка", – сказав президент.

Рада миру
Рада миру / Інфографіка: Главред

Документ про відновлення України

Володимир Зеленський також наголосив на тому, що вже майже закінчений документ про відновлення України. Він подякував американській та українській командам за спільну роботу. Для завершення роботи над документами "залишається остання миля".

Поруч з РФ і Білоруссю: Зеленський відреагував на запрошення України до Ради миру
Зеленський про відновлення України / фото: скріншот

Участь у форумі в Давосі

Президент наголосив на тому, що готовий до будь-яких поїздок та зустрічей. Однак такий формат можливий лише у випадку практичних результатів для України.

Мова йде про енергетичні пакети допомоги, рішення щодо додаткових систем ППО чи інше. Нині Володимир Зеленський залишається в Україні та координує роботу всіх служб, не беручи участь у форумі в Давосі.

Нагадаємо, Рада миру діятиме до трьох років. США вже надіслали запрошення низці світових лідерів, зокрема з Аргентини та Канади. Водночас критики вважають, що ініціатива може зосередити надмірний контроль у руках Трампа та стати альтернативою ООН.

Також у США обговорюють створення Ради миру, яка має контролювати дотримання майбутньої угоди про припинення війни в Україні. Очолити орган планує Дональд Трамп, а до його складу можуть увійти представники України, Європи, НАТО та Росії.

Як повідомляв Главред, США запросили Володимира Путіна до Ради миру щодо Гази, Москва вивчає її. За даними Bloomberg, постійне членство в Раді може коштувати країнам $1 млрд, кошти планують спрямувати на відновлення Гази.

