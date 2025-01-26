Хто буде наступним президентом Білорусі: Лукашенко зробив несподівану заяву

Самопроголошений президент Білорусі зазначив, що майбутнім президентом Білорусі стане представник "молодого покоління", але не жіночої статі.

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Хто буде наступним президентом Білорусі після Лукашенко / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Лукашенко:

Диктатор припустив, що в Білорусі буде новий "молодий президент"

Ніхто із синів Лукашенка не уявляє себе президентом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який планує всьоме залишитися при владі, заявив, що його сини навіть уявити не можуть себе президентами, повідомляє Belta.

На пресконференції після голосування Лукашенко зазначив, що Білорусь поступово має готувати нове покоління до керівництва країною. Відповідаючи на питання, кого він бачить своїм наступником, Лукашенко підкреслив, що не має на увазі власних дітей

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"Майбутні президенти - це нинішні губернатори, нинішні міністри, вищі посадові особи. Молоде покоління – це не мій молодший син, і не мій старший син. Майбутня п'ятирічка – п'ятирічка молодих. Я говорив про покоління, не про персоналії. Хто це буде? Це буде нове покоління. Напевно, буде і новий президент. Я нічого не хочу загадувати до 2030 року", - запевнив він та додав, що його сини не уявляють себе в ролі глави держави.

Окрім того, білоруський диктатор Лукашенко висловив переконання, що посада президента Білорусі не підходить для жінки. На його думку, жінка не може бути диктатором, і в країні достатньо чоловіків, здатних очолити державне управління.

"Подивіться, абсолютно нове покоління прийшло", - наголосив самопроголошений президент.

Заяви Лукашенко щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі та чинний кандидат на "виборах" Олександр Лукашенко заявив, що розв'язка українського конфлікту може відбутися у 2025 році. За повідомленнями білоруських ЗМІ, він підкреслив, що завершення війни цього року не передбачається, і конфлікт між Росією та Україною триватиме й надалі.

26 січня у Білорусі розпочалися так звані президентські вибори, в яких знову бере участь Лукашенко. Більшість демократичних країн, міжнародних інституцій та організацій, включаючи Україну, вже заявили, що не визнаватимуть їхніх результатів. У заяві МЗС України наголошується, що Лукашенко залишається союзником і співучасником Путіна у війні проти України, яка йде всупереч інтересам білоруського народу. Україна не бачить жодних передумов для відновлення контактів із самопроголошеним президентом.

За словами колишнього військового, політика та засновника ініціативи "Білорусь 2.0. Робимо разом" Сергія Бульби, Лукашенко планував реалізувати "назарбаєвський сценарій" передачі влади. Однак після подій у Казахстані він відмовився від цієї ідеї та вирішив самостійно брати участь у виборах, які відбудуться 26 січня 2025 року.

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Чому Лукашенка називають самопроголошеним президентом? Олекса́ндр Григо́рович Лукаше́нко — білоруський проросійський політик, державний та військовий діяч, де-факто — Президент Білорусі та Верховний головнокомандувач ЗС Білорусі з 20 липня 1994 року. Переобирався на пост президента на виборах 2001, 2006, 2010, 2015 та 2020. Після виборів 2020 року його легітимність не визнає Європейський Союз, США, Велика Британія, Канада, Україна та низка інших держав з 23 вересня того року, пише Вікіпедія. Через авторитарний режим правління, використання адміністративного ресурсу на виборах, обмеження свободи ЗМІ, репресії противників режиму і т. ін. Лукашенка часто називають "останнім диктатором Європи". 24 лютого 2022 року, після початку вторгнення Росії в Україну, надав територію Білорусі російським військам як плацдарм для просування в Україну та здійснення ракетних обстрілів; таким чином зробив Білорусь фактичним учасником війни. До цього російські війська вже перебували на території Білорусі, але офіційно "на військових навчаннях". Результати президентських виборів в Білорусі 2020 року, в яких офіційно переміг Лукашенко були широко розкритиковані як сфальсифіковані та викликали найбільші за час його правління масові протестні акції.

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