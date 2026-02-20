Рус
Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

Сергій Кущ
20 лютого 2026, 22:26
Також він розповів, що в Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.
Поки в Україні триває робота з ліквідації наслідків російських атак, країна-окупант готує новий удар по нашій енергетиці.

Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури спостерігається тенденція до поліпшення ситуації з електропостачанням.

"Водночас ми маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не тільки швидке відновлення, а й максимальна готовність до наступних викликів", — зазначив Шмигаль.

Також він розповів, що в Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.

"Окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше. Робота з партнерами з постачання обладнання триває щодня. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України", - написав міністр.

Шмигаль також розповів, що наші інженери та технічні фахівці вже відряджені до Європи для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну.

Де ситуація з енергозабезпеченням найскладніша: думка експерта

Як повідомляв Главред, експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що найважча ситуація зараз спостерігається в прифронтових областях, зокрема в Одеській та Харківській.

При цьому, незважаючи на регулярні удари по столиці, рівень забезпечення Києва відрізняється від більшості інших міст. Хоча в місті також зберігаються труднощі, воно забезпечується необхідними ресурсами краще, ніж багато інших населених пунктів.

Генерація електроенергії в Україні
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка Главред

Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.

Крім того, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м'якшими після поліпшення погодних умов і з настанням потепління.

Нагадаємо, що ситуація зі світлом дещо покращилася. Так, сьогодні в Києві застосовувалися графіки відключень до двох черг. Однак радіти зарано, адже попереду похолодання і загроза нових атак з боку РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Про особу: Денис Шмигаль

Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року по 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх глав уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.

Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх глав уряду незалежної України (понад 5 років).

У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціативами президентського офісу.

