Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

Ви дізнаєтеся:
- Як просувається робота з відновлення енергетики в Києві
- Коли покращиться ситуація зі світлом
Поки в Україні триває робота з ліквідації наслідків російських атак, країна-окупант готує новий удар по нашій енергетиці.
Як розповів міністр енергетики Денис Шмигаль, завдяки роботі ремонтних бригад і підвищенню температури спостерігається тенденція до поліпшення ситуації з електропостачанням.
"Водночас ми маємо інформацію про підготовку ворогом нових ударів по енергетиці. Тому завдання для всіх служб — не тільки швидке відновлення, а й максимальна готовність до наступних викликів", — зазначив Шмигаль.
Також він розповів, що в Києві над відновленням тепло- та електропостачання працюють понад 200 бригад.
"Окремо обговорили ліквідацію наслідків в Одесі, а також у прифронтових областях — там викликів найбільше. Робота з партнерами з постачання обладнання триває щодня. За підсумками візиту команди Міненерго до Франції маємо домовленості про залучення 600 млн євро на посилення енергетичної стійкості України", - написав міністр.
Шмигаль також розповів, що наші інженери та технічні фахівці вже відряджені до Європи для обстеження 6 станцій, обладнання з яких можна в найкоротші терміни доставити в Україну.
Де ситуація з енергозабезпеченням найскладніша: думка експерта
Як повідомляв Главред, експерт з енергетики Геннадій Рябцев зазначив, що найважча ситуація зараз спостерігається в прифронтових областях, зокрема в Одеській та Харківській.
При цьому, незважаючи на регулярні удари по столиці, рівень забезпечення Києва відрізняється від більшості інших міст. Хоча в місті також зберігаються труднощі, воно забезпечується необхідними ресурсами краще, ніж багато інших населених пунктів.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Як писав Главред, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко попередив, що агентура РФ в МАГАТЕ збирає інформацію для ударів по Україні.
Крім того, директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко зазначив, що графіки погодинних відключень для населення можуть стати м'якшими після поліпшення погодних умов і з настанням потепління.
Нагадаємо, що ситуація зі світлом дещо покращилася. Так, сьогодні в Києві застосовувалися графіки відключень до двох черг. Однак радіти зарано, адже попереду похолодання і загроза нових атак з боку РФ. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль за підсумками засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.
Про особу: Денис Шмигаль
Денис Шмигаль - український державний діяч, інженер-економіст, міністр енергетики з 14 січня 2026 року. Міністр оборони України з 17 липня 2025 року по 13 січня 2026 року. Прем'єр-міністр України з 4 березня 2020 року по 16 липня 2025 року. Кандидат економічних наук (2003). Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх глав уряду незалежної України (понад 4 роки), пише Вікіпедія.
Рекордсмен за тривалістю перебування на посаді серед усіх глав уряду незалежної України (понад 5 років).
У 2021 році 46-річний Денис Шмигаль увійшов до списку 100 найвпливовіших українців за версією тижневика "Фокус". Прем'єр-міністру віддали 7-му сходинку рейтингу. Успіх Шмигаля пояснюють підтримкою Володимира Зеленського та ініціативами президентського офісу.
