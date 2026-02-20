Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

Марія Николишин
20 лютого 2026, 19:46
70
Антициклон принесе в Тернопільську область недовготривалі морози.
Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон
Погода в Тернополі на 21 лютого / фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода в Тернополі у суботу
  • Коли погода кардинально зміниться

Погода в Тернопільській області у суботу, 21 лютого, буде малохмарною, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, вітер завтра буде південно-східного напрямку, вночі 2-7 м/с, вдень 9 – 14 м/с.

відео дня

Температура повітря в місті вночі становитиме -9…-14 градусів, вдень підніметься до 0…-5 градусів. Водночас в області вночі прогнозується -10…-12 градусів, а вдень – 0…-2 градуси.

Крім того, з 21 по 23 лютого на дорогах Тернопільщини буде ожеледиця.

Синоптики додають, що на вихідних погоду в області визначатиме вплив антициклону, який принесе недовготривалі морози.

За їх словами, вже з понеділка очікується зміна синоптичної ситуації - проходження атмосферних фронтів з Атлантики.

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон
Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні незабаром зміниться, але попереду ще дві найхолодніші ночі.

За її словами, з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон
Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, в Житомирську область йде чергове похолодання. Найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу.

Останні вихідні лютого у Дніпрі обіцяють бути хмарними, проте спокійними. Хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму, вдень температура впевнено наближатиметься до відмітки "нуль".

У перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла — стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Тернополь погода прогноз погоди Тернопільська область новини Тернополя погода Тернопіль
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

21:24Війна
"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивств

"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивств

20:29Україна
І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

20:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Де в Україні найчистіша питна вода: результати досліджень

Де в Україні найчистіша питна вода: результати досліджень

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Останні новини

21:43

Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання

21:24

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

20:56

Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька і долю його творчої спадщини

20:45

Головоломка для геніїв: лише одиниці знайдуть рибу серед восьминогів за 45 с

20:40

Минуло 2 тисячі років і дещо вціліло: будівельники натрапили на давнє поселення

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
20:29

"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивствФото

20:17

І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

20:00

Пасажири літака роблять це постійно: експерт вказав на небезпеку

19:49

Три знаки зодіаку опиняться на піку успіху вже зовсім скоро - хто вони

Реклама
19:46

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

19:39

Досить терпіти затхлий запах рушників: рішення виявилося простішим, ніж думалиВідео

19:11

Будапешт заблокував кредит для Києва на 90 млрд євро - FT

19:10

Чоловік показав, як влаштований "найменший будинок": в ньому не можна стоятиВідео

19:10

Історичний момент для Угорщини: чому Орбан робить з України "ворога"Погляд

19:06

"Пригоди Бампера і Суса 2" скоро на ТЕТ: улюблений дует повертається з новими романами та авантюрами новини компанії

18:55

"Систематично знімає": українці скаржаться на комісію в ПриватБанку

18:36

Нові масивні удари РФ по Україні: у Кабміні розкрили цілі та терміни

18:25

Білосніжна ванна за лічені хвилини: один засіб прибере наліт та жовтизнуВідео

18:24

Дівчина показала свою помісь пітбуля і хаскі: як виглядає собакаВідео

18:00

"За знімальний день": український актор розкрив свій рекордний гонорар від NetflixВідео

Реклама
18:00

Як девелопери відповідають на енергетичні виклики війни: розбираємо досвід ЖК Gravity Park новини компанії

17:43

Зеленський натякнув на ймовірність зустрічі з Путіним: про що можуть домовитися

17:42

Проти аптечного ринку застосовуються старі технології чорного піару - Кушнірук

17:29

Голлівудська акторка удостоїлася зірки на алеї слави - хто вона

17:19

Небезпечні хижаки ширяться Україною - хто вони і чому їх стає більшеВідео

16:57

"Дуже прискіпливий": фіналістка "Холостяка" розійшлась з відомим співаком.

16:36

В Україні запровадили "єЧек" у смартфоні: які зміни чекають на українців

16:35

Купюри чотирьох номіналів виводять з обігу: НБУ пояснив, що робити українцям

16:33

В ЄС зробили гучну заяву про завершення війни в Україні й назвали умову

16:23

Долар та євро здивували змінами: новий курс валют на 23 лютого

16:17

Як посмажити рибу без запаху, як у ресторані: про цей метод знають одиниці

16:00

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

15:51

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

15:47

"Під сильним тиском": ЄС не ухвалив 20-й пакет санкції проти Росії

15:25

Можуть розірватися прямо під час руху: водіїв закликали перевірити шини

15:24

Обличчя відомого ведучого постраждало в ДТП — як він виглядає зараз

15:19

Кому потрібно молитися про зцілення 21 лютого: яке церковне свято

15:18

Як зрозуміти, що перед вами аморальна людина: 7 неочевидних ознак

15:14

В Лукашенка залишилося менше 5 років: дипломат пояснив, що РФ зробить з диктатором

14:58

Українцям розповіли, які частини м'яса смачніші та ще й дешевші за філе і вирізку

Реклама
14:39

Коли народжуються люди, які мають особливу місію: вони обрані Всесвітом

14:21

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:09

Чому жадібні чоловіки не здатні любити: психолог розкрила суть "скнар"

14:04

"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставанняВідео

13:51

Чи можна їсти кисломолочний сир щодня: дієтологи попередили про один ризикВідео

13:50

"Бавовни стало ще більше": СБУ посилила далекобійні удари по рф, - експерт

13:45

Таємниця під підлогою: дівчина знайшла щось незвичайне в закритому магазиніВідео

13:32

Плівки для телебачення, а не для суду, – екссекретар польської делегації у парламентській асамблеї НАТО

13:10

Вчитель підірвав Мережу, назвавши топ-3 ознаки педагога "радянської закалки"

12:56

У стримерки з Китаю злетів фільтр: 140 тисяч відразу відписалися від неї

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подруги

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти