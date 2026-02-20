Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода в Тернополі у суботу
- Коли погода кардинально зміниться
Погода в Тернопільській області у суботу, 21 лютого, буде малохмарною, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, вітер завтра буде південно-східного напрямку, вночі 2-7 м/с, вдень 9 – 14 м/с.
Температура повітря в місті вночі становитиме -9…-14 градусів, вдень підніметься до 0…-5 градусів. Водночас в області вночі прогнозується -10…-12 градусів, а вдень – 0…-2 градуси.
Крім того, з 21 по 23 лютого на дорогах Тернопільщини буде ожеледиця.
Синоптики додають, що на вихідних погоду в області визначатиме вплив антициклону, який принесе недовготривалі морози.
За їх словами, вже з понеділка очікується зміна синоптичної ситуації - проходження атмосферних фронтів з Атлантики.
Коли в Україну прийде потепління
Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні незабаром зміниться, але попереду ще дві найхолодніші ночі.
За її словами, з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.
Погода - останні новини
Як повідомляв Главред, в Житомирську область йде чергове похолодання. Найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу.
Останні вихідні лютого у Дніпрі обіцяють бути хмарними, проте спокійними. Хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму, вдень температура впевнено наближатиметься до відмітки "нуль".
У перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла — стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
