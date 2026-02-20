Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

Антициклон принесе в Тернопільську область недовготривалі морози.

Погода в Тернополі на 21 лютого / фото: pixabay

Погода в Тернопільській області у суботу, 21 лютого, буде малохмарною, без опадів. Вночі та вранці можливий слабкий туман. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

Так, вітер завтра буде південно-східного напрямку, вночі 2-7 м/с, вдень 9 – 14 м/с.

Температура повітря в місті вночі становитиме -9…-14 градусів, вдень підніметься до 0…-5 градусів. Водночас в області вночі прогнозується -10…-12 градусів, а вдень – 0…-2 градуси.

Крім того, з 21 по 23 лютого на дорогах Тернопільщини буде ожеледиця.

Синоптики додають, що на вихідних погоду в області визначатиме вплив антициклону, який принесе недовготривалі морози.

За їх словами, вже з понеділка очікується зміна синоптичної ситуації - проходження атмосферних фронтів з Атлантики.

Погода в Тернополі / фото: meteoprog

Коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталія Діденко розповідала, що погода в Україні незабаром зміниться, але попереду ще дві найхолодніші ночі.

За її словами, з наступного тижня очікується більш стабільна та тепла погода. Однак потепління супроводжуватиметься опадами та туманами.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

