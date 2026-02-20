Нові масивні удари РФ по Україні: у Кабміні розкрили цілі та терміни

В Україні готують чіткі плани стабільності на рівні кожного регіону, розповіла Юлія Свириденко.

РФ готує нові удари по Україні, попередили в Кабміні / Колаж: Главред, фото: МО РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Важливе із заяв Свириденко:

Ворог продовжить бити по енергетиці навіть з настанням тепла

Названо ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доручила обласним військовим адміністраціям і профільним відомствам розробити регіональні плани енергетичної стійкості.

"У нас немає ілюзій - ворог продовжить бити по енергетиці навіть з настанням тепла. Тому вже зараз готуємо чіткі плани стійкості на рівні кожного регіону, щоб забезпечити безперебійну роботу систем життєзабезпечення і готовність громад до наступної зими", - написала вона за результатами наради щодо реалізації Плану енергетичної стійкості областей.

За її словами, ключові елементи Плану енергетичної стійкості областей: захист об'єктів критичної інфраструктури; розвиток розподіленої генерації; альтернативні джерела живлення для критичної інфраструктури; розподілена теплова генерація.

"За результатами наради доручила ОВА спільно з Мінрозвитку, Міненерго, Мінфіном, "Укренерго" та іншими відповідальними структурами розробити і подати регіональні плани енергетичної стійкості з чіткими кроками їх реалізації", - написала прем'єр.

Зокрема, кожна область повинна:

визначити перелік об'єктів критичної інфраструктури, які потребують першочергового захисту та автономного живлення;

скласти покроковий план з термінами його виконання до початку опалювального сезону;

визначити потребу в обладнанні та фінансуванні робіт;

визначити необхідні ресурси для реалізації Плану.

"Наступне завдання - синхронізувати регіональні плани з можливостями держави і забезпечити їх своєчасну реалізацію", - розповіла Свириденко.

Чому РФ атакує енергетику: пояснення експерта

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев зазначив, що удари по стратегічних об'єктах - підстанціях і магістральних лініях електропередачі - націлені на підрив стійкості української енергосистеми.

За його словами, такі пошкодження істотно обмежують можливість перерозподіляти електроенергію між регіонами. При високому навантаженні це змушує застосовувати тимчасові відключення, щоб запобігти більш масштабним аваріям і зберегти роботу системи в цілому.

Про персону: Юлія Свириденко Свириденко Юлія Анатоліївна у вересні 2019 року призначена на посаду заступника Міністра, а з липня 2020 року – першого заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Указом Президента України 22 грудня 2020 року призначена Заступником Керівника Офісу Президента України. А 4 листопада 2021 р. призначена на посаду Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економіки України, йдеться на сайті Кабміну. 17 липня 2025 року призначена на посаду прем'єр-міністра України.

