Відключення електроенергії 21 лютого: дані про графіки для Києва та області

У Києві та області відключення відбуватимуться згідно із затвердженими чергами.

https://glavred.net/ukraine/otklyucheniya-elektroenergii-21-fevralya-dannye-o-grafikah-dlya-kieva-i-oblasti-10742624.html Посилання скопійоване

Стали відомі графіки нових відключень / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Важливо:

У Києві знову введуть тимчасові індивідуальні графіки

У Київській області відключення відбуватимуться згідно із затвердженими чергами

У Києві знову введуть тимчасові індивідуальні графіки відключення електричної енергії.

Про це йдеться в повідомленні в Facebook компанії ДТЕК.

відео дня

У компанії пояснили, що поділу на підгрупи цього разу не буде — для кожної конкретної адреси передбачений власний графік подачі електроенергії.

/ Facebook/dtekkem

Повідомляється, що споживачі можуть ознайомитися з графіками відключень на 21 лютого за трьома посиланнями: в Telegram, в Viber і на сайті постачальника.

Також уточнюється, що 16 лютого в Київській області відключення відбуватимуться згідно із затвердженими чергами.

/ alerts.org.ua

Ситуація з відключеннями: що кажуть у Міненерго

Енергосистема України продовжує працювати в напруженому режимі. На об'єктах, що постраждали в результаті обстрілів, ремонтні бригади цілодобово проводять відновлювальні роботи.

У Міністерстві енергетики України повідомили, що після останньої масової атаки РФ і засідання оперативного штабу з усунення її наслідків у Києві та області енергомережа зберігає працездатність, проте функціонує з максимальним навантаженням.

/ Главред

Відключення в Києві - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що в Києві ввели обмеження гарячого водопостачання житлового фонду міста, у зв'язку з роботами по відновленню поставок населенню. Обмеження ГВП в Києві стосується тільки тих будинків, де це технічно необхідно для відновлення теплопостачання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Київ отримає нові ресурси для відновлення. До Києва вже направлено більше сотні ремонтних бригад і залучаються додаткові з регіонів для відновлення.

Як раніше писав Главред, у Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання в житлових будинках. Як повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба, ще десятки будинків залишаються без тепла.

Інші новини:

Про джерело: ДТЕК ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред