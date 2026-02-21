Замах на Зеленського: російські агенти жили поруч з ОП - CNN

У Кремлі розраховували реалізувати цей сценарій протягом декількох днів.

Замах на Зеленського / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

За час повномасштабної війни Росія зробила кілька спроб фізично усунути президента України Володимира Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За даними видання, ліквідація глави держави була ключовою частиною початкового плану Москви щодо швидкого захоплення України. У Кремлі розраховували реалізувати цей сценарій протягом декількох днів після початку вторгнення.

"Його мали схопити або вбити, якщо він не втече першим", — пише CNN.

Співрозмовник телеканалу, близький до президента, повідомив, що під час кількох невдалих замахів російські агенти орендували квартири в безпосередній близькості від резиденції глави держави. За його словами, виконавцям було віддано наказ ліквідувати Зеленського.

Минулого року стало відомо про те, що Володимир Зеленський пережив п'ять спроб замаху на його життя з початку повномасштабного вторгнення РФ. Президент розповів, що першу спробу вбивства сприйняли дуже серйозно і він, і його оточення. Тоді в уряді виникла паніка, як "під час першого спалаху коронавірусу". Однак після цього Зеленському вдалося до цього звикнути і адаптуватися.

Також повідомлялося, що в Польщі затримали чоловіка, який хотів допомогти російським спецслужбам у вбивстві президента України Володимира Зеленського.

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, проте в інших містах країни, а також за кордоном знаходиться багато філій. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. У всьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більше ніж 1,5 мільярда людей, пише Вікіпедія.

