Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні пекаря за 25 секунд

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Читачам пропонують порівняти два майже однакові зображення і відшукати між ними малопомітні відмінності. Про це пише Jagranjosh.
Готові випробувати себе? Перед вами дві картинки з пекарем і хлібом. На перший погляд вони повністю збігаються, проте художник сховав три невеликі відмінності. Чи зможете ви їх знайти всього за 25 секунд? Засекайте час і перевірте свою уважність.
Уважно вивчіть деталі: відмінності можуть стосуватися кольору, форми предметів або їх розташування. Іноді підказка ховається в найдрібніших елементах.
Вдалося знайти всі три відмінності? Якщо так - вітаємо, ваша спостережливість на висоті! Якщо ні - не турбуйтеся, правильну відповідь можна подивитися нижче і спробувати знову.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні птаха, що летить, за 31 секунду
- Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні шахіста за 51 секунду
- Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні з качкою в куртці за 36 секунд
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред