Тест на IQ: встигніть знайти 3 відмінності на зображенні пекаря за 25 секунд

Віталій Кірсанов
21 лютого 2026, 04:00
Регулярне розв'язування головоломок допомагає розвивати увагу, пам'ять і логічне мислення. Такі завдання стають чудовим тренуванням для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особливою популярністю користуються завдання формату "Знайдіть відмінності". Читачам пропонують порівняти два майже однакові зображення і відшукати між ними малопомітні відмінності. Про це пише Jagranjosh.

Готові випробувати себе? Перед вами дві картинки з пекарем і хлібом. На перший погляд вони повністю збігаються, проте художник сховав три невеликі відмінності. Чи зможете ви їх знайти всього за 25 секунд? Засекайте час і перевірте свою уважність.

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Уважно вивчіть деталі: відмінності можуть стосуватися кольору, форми предметів або їх розташування. Іноді підказка ховається в найдрібніших елементах.

Вдалося знайти всі три відмінності? Якщо так - вітаємо, ваша спостережливість на висоті! Якщо ні - не турбуйтеся, правильну відповідь можна подивитися нижче і спробувати знову.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, хто має чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
В ЄС зробили гучну заяву про завершення війни в Україні й назвали умову

