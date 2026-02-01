Польща заявила про вторгнення з боку Білорусі: що летіло та чи була загроза

У Польщі вже з'ясували, навіщо Білорусь запустила свої об'єкти в повітряний простір країни.

https://glavred.net/world/polsha-zayavila-o-vtorzhenii-so-storony-belarusi-chto-letelo-i-byla-li-ugroza-10737032.html Посилання скопійоване

Білорусь здійснює спроби розвідки на території Польщі / Колаж: Главред, фото: pixabay, facebook.com/pasienislt/?locale=uk_UA

Головне:

Білоруські об'єкти залетіли на територію Польщі

Збройні сили Польщі відслідковували рух об'єктів, які порушили повітряний простір

У командуванні вважають, що Білорусь проводила розвідку

У ніч на 1 лютого білоруська сторона здійснила вторгнення у повітряний простір сусідньої Польщі. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил країни у соцмережі X.

Там зазначають, що Білорусь спробувала провести розвідку і перевірити реакцію систем протиповітряної оборони Польщі. Вони виявили об'єкти, схожі на повітряні кулі, які і вторглися у повітряний простір.

відео дня

"Польоти об'єктів контролювалися військовими радіолокаційними системами та не становили загрози безпеці польського повітряного простору", - йдеться у повідомленні.

В Оперативному командуванні додали, що Збройні сили Польщі постійно контактують з відповідними службами і установами та постійно обмінюються даними про спостережувані об'єкти.

Як Польща може спільно з НАТО і Україною захищати небо - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта, колишнього інженера з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтина Криволапа, Польща після численних провокацій зі сторони РФ і Білорусі, запропонувала країнам НАТО створити над Україною безпольотну зону.

Мова йде про виняткові дії над Україною. Їх можуть реалізувати трьома різними варіантами. Один із них полягає в тому, що літаки та інше озброєння будуть залишатися поза межами України, і НАТО намагатиметься діяти з того боку кордону.

Останні новини Польщі

Нагадаємо, Главред писав, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оцінив шанси Росії реалізувати ідею Володимира Путіна щодо повного захоплення України, як низькі.

Раніше стало відомо, що після двох диверсій на залізниці Польща вирішила закрити останнє консульство Росії у Гданську. Це неабияк обурило представників країни-агресорки.

Напередодні президент Польщі Кароль Навроцький подарував видання, присвячене Волинській трагедії, президенту України Володимиру Зеленському під час зустрічі у Варшаві 19 грудня.

Читайте також:

Про джерело: Оперативне командування збройних сил Польщі Оперативне командування збройних сил Польщі - головний орган управління, що відповідає за оперативне управління Збройними Силами, переведений у підпорядкування згідно з рішенням Міністра національної оборони. З 23 грудня 2018 року підпорядковувалася начальнику Генерального штабу Війська Польського, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред