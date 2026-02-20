"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивств

У справі про планування вбивств в Україні затримано 11 осіб, стали відомі подробиці.

Стало відомо про підготовку замаху на Дмитра Гордона / Колаж Главред, скріншот YouTube

Головне:

Агентурно-бойова група готувала серію резонансних вбивств

У справі про планування вбивств в Україні затримано 11 осіб

Україна спільно з Молдовою знешкодила агентурно-бойову групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала серію резонансних вбивств.

Серед тих, на кого готувалося замах, був журналіст і блогер Дмитро Гордон, пише BBC з посиланням на джерела серед правоохоронців

Троє осіб, затриманих у Молдові за участь у підготовці вбивств в Україні, рішенням Кишинівського суду були поміщені під варту на 30 днів за клопотанням прокурорів Прокуратури з боротьби з організованою злочинністю та особливих справ Молдови (PCCOCS), повідомляє Moldpres.

Серед заарештованих є чоловік, який, за версією слідства, переконав кількох обвинувачених, семеро з яких були затримані в Україні, приєднатися до злочинної схеми. Жінка і чоловік, затримані в Республіці Молдова, також поміщені під варту.

Ще один фігурант справи перебуває в Молдові під слідством, також перебуває під вартою і має статус підозрюваного у скоєнні злочину, як і троє інших.

Таким чином, як пише видання, у справі про планування вбивств в Україні затримано 11 осіб: "трьох чоловіків, яких переконали вчинити вбивства, а також їхнього вербувальника, затримали правоохоронці в Республіці Молдова, ще сімох осіб, які нібито прийняли пропозицію вербувальника, затримали українські власті". Відповідно до закону, всі причетні особи користуються презумпцією невинуватості.

Десять осіб, які нібито брали участь у підготовці схеми, віком від 19 до 43 років, родом з молдавських міст Кишинів, Комрат, Орхей і Бендери.

Повідомляється, що правоохоронні органи Кишинева і Києва сформували спільну слідчу групу для документування справи.

"Після цієї міждержавної операції було ефективно протидіяно гібридним загрозам. Було виявлено спробу реалізації ворожої схеми і покладено край діяльності небезпечного злочинного угруповання", - зазначає PCCOCS.

Операція "Енігма 2.0" - деталі

Як повідомляється, в рамках операції "Енігма 2.0" Національна поліція України затримала агентурно-бойову групу, яка, за версією слідства, планувала вбивства медійних і політичних українських діячів на замовлення російських спецслужб. "Для виконання вказівок спецслужб РФ вербували громадян Молдови, яких у подальшому направляли в Україну для виконання цільових ліквідацій", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в п'ятницю.

Серед осіб, яких планували ліквідувати - відомий журналіст, керівник державного стратегічного підприємства, діючі військовослужбовці Головного управління розвідки Міноборони України, а також громадський активіст, виходець з РФ. За задумом ворожих спецслужб, резонансні вбивства мали на меті посіяти страх і деморалізувати українське суспільство.

Організатором і координатором агентурно-бойової групи виявився 34-річний громадянин Молдови, який раніше відбував покарання в РФ, де був завербований спецслужбами.

З метою недопущення реалізації злочинних планів правоохоронці Молдови та України провели скоординовану спецоперацію на території двох держав. 19 лютого співробітники ДСР і ГСУ Нацполіції спільно з співробітниками Національного інспекторату розслідувань Генерального інспекторату поліції Республіки Молдова провели спільні заходи на території Молдови, затримали 34-річного куратора агентурно-бойової групи, а також осіб, причетних до агентурної мережі.

В Україні одночасно поліцейські, співробітники контррозвідки СБУ за сприяння співробітників власної безпеки ГУР МО та за силової підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції провели обшуки в Києві та Одесі, вилучили засоби зв'язку, зброю, техніку та інші речові докази, затримали інших учасників агентурної групи. Кожному з фігурантів повідомлено про підозру.

Хто був "ціллю" найманців РФ

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко озвучив тільки одне ім'я зі списку потенційних цілей молдавських кілерів.

Це спікер ГУР, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

Ще одна "мішень" – відомий український журналіст і блогер Дмитро Гордон, повідомили ВВС джерела серед правоохоронців. Він відомий своїми інтерв'ю з політиками і зірками шоу-бізнесу, які набирають мільйонні перегляди, в тому числі серед росіян.

Раніше російський "суд" незаконно засудив журналіста Дмитра Гордона до 14 років позбавлення волі. Росіян тоді сильно зачепив заклик Гордона завдати ядерного удару по Росії. Пропагандисти звинуватили українського блогера в "закликах до тероризму" і в "поширенні фейків".

До слова, журналіст неодноразово критикував російських і українських зірок, які підтримують режим Путіна.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Служба безпеки України продовжує викривати ворожих агентів і запобігати диверсіям в тилу.

