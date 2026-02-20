У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

Також у Москві вважали, що лише 10% українців чинитимуть опір вторгненню.

У ГУР готувалися до вторгнення Росії з січня 2022 року, а в Москві думали, що тільки 10% українців чинитимуть опір вторгненню.

Як пише видання The Guardian, невелика група офіцерів ГУР у січні почала негласне планування на випадок надзвичайних ситуацій, її спонукали до дій попередження США і власна інформація.

Під виглядом місячних навчань офіцери орендували кілька квартир по всьому Києву і зняли великі суми готівки. Через місяць, в середині лютого, війна ще не почалася, тому "навчання" продовжили ще на місяць.

18 лютого тодішній глава військової розвідки Кирило Буданов отримав тригодинний брифінг від західного офіційного представника, який детально виклав російські плани щодо захоплення аеродрому Гостомель. Ця інформація допомогла скласти оборонні плани в останній момент.

У Кремлі думали, що Україна здасться

Також у Москві вважали, що тільки 10% українців чинитимуть опір вторгненню. Згідно з російськими оцінками, отриманими і зіставленими однією із західних служб, у Москві вважали, що тільки 10% українців чинитимуть опір вторгненню, тоді як решта або активно підтримають, або неохоче приймуть російську владу.

Більш того, Путін вирішив почати війну проти України в таємниці від високих чиновників в РФ. Видання, посилаючись на оцінки ЦРУ США, пише, що подробиці планів Путіна до останнього моменту знали лише деякі невійськові чиновники, а ось глава МЗС РФ Сергій Лавров і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не знали.

Який сценарій нової війни в Європі: думка експерта

Все вказує на те, що приблизно в лютому-березні, можливо квітні, Росія може спробувати серйозно "похитнути східний фланг НАТО, або пробити сухопутний коридор в Калінінград". Про це заявив у коментарі Главреду експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучерива Тарас Жовтенко.

"Якщо напад на східний фланг НАТО відбудеться в масштабі, якого побоюються експерти, Трамп провалить політику стримування Кремля, яку НАТО реалізовувало з 1949 року. Тоді Європі не залишиться вибору: або швидко реагувати на східному фланзі і в Україні, або мати перспективу континентальної війни в Європі", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Зеленський анонсував повернення до переговорів з росіянами, в той час, як США готують план припинення бойових дій, умови якого можуть стати відомими вже до кінця тижня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією і Україною, що складається з 28 пунктів, який високопоставлені чиновники його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись з російським посланником Кирилом Дмитрієвим і українськими чиновниками.

