Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Віталій Кірсанов
20 лютого 2026, 22:02
40
Через складні погодні умови харківські комунальники весь тиждень працювали в посиленому режимі.
Яка погода буде в Харкові на вихідних
Яка погода буде в Харкові на вихідних / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

  • За тиждень з вулиць Харкова вивезли понад 8 тисяч куб. м льоду та снігу
  • На вихідних у Харкові не буде сильних опадів

На вихідних, 21 і 22 лютого, в Харкові не буде сильних опадів, але на дорогах буде ожеледь. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Зокрема, в Харкові в суботу вдень, 21 лютого, не буде сильних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

відео дня

У Харківській області суботній день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Місцями можлива паморозь. На дорогах збережеться ожеледь. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.

У неділю, 22 лютого, в Харківській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 21 лютого погода буде без опадів.

"Цього дня в Харкові небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 1, 5 м/с.

Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -6° ... -8°. Температура повітря вдень 21 лютого буде -3° ... -4°.

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних
Фото: sinoptik.ua

У Харкові вдень 22 лютого небо ненадовго стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних
Фото: sinoptik.ua

До речі, у Харківській міськраді кажуть : через складні погодні умови КП "Дорремстрой" протягом тижня працювало в посиленому режимі.

"За цей період з вулиць Харкова бригади вивезли понад 8 тисяч куб. м льоду і снігу", - розповіли в мерії.

Відзначається, що щодня працювали понад 1,8 тисячі двірників і близько 200 одиниць спецтехніки.

"Вони очищають від снігу і льоду магістралі, двори багатоквартирних будинків, внутрішньоквартальні проїзди і пішохідні зони, а також обробляють їх протиожеледними матеріалами", - додали в міськраді.

Погода - останні новини

Як повідомляв Главред, в Житомирську область йде чергове похолодання. Найближчі три дні регіон переживатиме різкі температурні коливання - від 20° морозу до плюсових значень і дощу.

Останні вихідні лютого в Дніпрі обіцяють бути хмарними, але спокійними. Хоча нічні морози ще будуть нагадувати про зиму, вдень температура впевнено наблизиться до позначки "нуль".

У перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою і переважно сонячною. Вдень температура повітря становитиме +5°C…+8°C. Вночі можливі невеликі коливання від незначних заморозків до слабкого тепла - стовпчики термометрів показуватимуть -1°C…+2°C.

Читайте також:

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області.

Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова погода Погода в Україні новини Харківщини Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра погода на вихідні Погода Харкова
Новини партнерів

Головне за день

Більше
ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

22:35Україна
Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

22:26Війна
У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

21:24Війна
Реклама

Популярне

Більше
Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Зараз це виглядає дико: які дивні звички були практично у всіх в СРСР

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Що додати у воду, щоб живці не гнили, а проростали: простий домашній спосіб

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Тест на геніальність: спробуйте знайти 3 відмінності на зображенні за 23 секунди

Де в Україні найчистіша питна вода: результати досліджень

Де в Україні найчистіша питна вода: результати досліджень

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

Останні новини

22:41

"Я цього і побоювався": "Флеш" повідомив про нову розробку окупантів у сфері БПЛА

22:35

ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

22:26

Росія готує удар по енергетиці України - Шмигаль

22:26

Як позбутися пилу в будинку надовго: прості способи, які працюютьВідео

22:02

Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Росія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – ЛатушкоРосія дала Лукашенку термін до 2030 року, йому готують заміну – Латушко
21:43

Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання

21:24

У ГУР все знали: The Guardian розповіла, як починалася війна в Україні

20:56

Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька і долю його творчої спадщини

20:45

Головоломка для геніїв: лише одиниці знайдуть рибу серед восьминогів за 45 с

Реклама
20:40

Минуло 2 тисячі років і дещо вціліло: будівельники натрапили на давнє поселення

20:29

"На прицілі" Гордон і Юсов: гучні деталі підготовки резонансних вбивствФото

20:17

І Patriot не потрібен: експерт назвав спосіб убезпечити Україну від балістики

20:00

Пасажири літака роблять це постійно: експерт вказав на небезпеку

19:49

Три знаки зодіаку опиняться на піку успіху вже зовсім скоро - хто вони

19:46

Морози до -14 повертаються: на Тернопільщину насувається потужний антициклон

19:39

Досить терпіти затхлий запах рушників: рішення виявилося простішим, ніж думалиВідео

19:11

Будапешт заблокував кредит для Києва на 90 млрд євро - FT

19:10

Чоловік показав, як влаштований "найменший будинок": в ньому не можна стоятиВідео

19:10

Історичний момент для Угорщини: чому Орбан робить з України "ворога"Погляд

19:06

"Пригоди Бампера і Суса 2" скоро на ТЕТ: улюблений дует повертається з новими романами та авантюрами новини компанії

Реклама
18:55

"Систематично знімає": українці скаржаться на комісію в ПриватБанку

18:36

Нові масивні удари РФ по Україні: у Кабміні розкрили цілі та терміни

18:25

Білосніжна ванна за лічені хвилини: один засіб прибере наліт та жовтизнуВідео

18:24

Дівчина показала свою помісь пітбуля і хаскі: як виглядає собакаВідео

18:00

"За знімальний день": український актор розкрив свій рекордний гонорар від NetflixВідео

18:00

Як девелопери відповідають на енергетичні виклики війни: розбираємо досвід ЖК Gravity Park новини компанії

17:43

Зеленський натякнув на ймовірність зустрічі з Путіним: про що можуть домовитися

17:42

Проти аптечного ринку застосовуються старі технології чорного піару - Кушнірук

17:29

Голлівудська акторка удостоїлася зірки на алеї слави - хто вона

17:19

Небезпечні хижаки ширяться Україною - хто вони і чому їх стає більшеВідео

16:57

"Дуже прискіпливий": фіналістка "Холостяка" розійшлась з відомим співаком.

16:36

В Україні запровадили "єЧек" у смартфоні: які зміни чекають на українців

16:35

Купюри чотирьох номіналів виводять з обігу: НБУ пояснив, що робити українцям

16:33

В ЄС зробили гучну заяву про завершення війни в Україні й назвали умову

16:23

Долар та євро здивували змінами: новий курс валют на 23 лютого

16:17

Як посмажити рибу без запаху, як у ресторані: про цей метод знають одиниці

16:00

Доленосний березень 2026: на Тельців чекає кохання, гроші та важливі рішення

15:51

На Житомирщині знову вдарить сильний мороз: коли очікується до -20°C

15:47

"Під сильним тиском": ЄС не ухвалив 20-й пакет санкції проти Росії

15:25

Можуть розірватися прямо під час руху: водіїв закликали перевірити шини

Реклама
15:24

Обличчя відомого ведучого постраждало в ДТП — як він виглядає зараз

15:19

Кому потрібно молитися про зцілення 21 лютого: яке церковне свято

15:18

Як зрозуміти, що перед вами аморальна людина: 7 неочевидних ознак

15:14

В Лукашенка залишилося менше 5 років: дипломат пояснив, що РФ зробить з диктатором

14:58

Українцям розповіли, які частини м'яса смачніші та ще й дешевші за філе і вирізку

14:39

Коли народжуються люди, які мають особливу місію: вони обрані Всесвітом

14:21

Залишилися останні найморозніші ночі: синоптик зробила приємний прогноз

14:09

Чому жадібні чоловіки не здатні любити: психолог розкрила суть "скнар"

14:04

"Хочу піти в невідомість": Мelovin зробив тривожну заяву після розставанняВідео

13:51

Чи можна їсти кисломолочний сир щодня: дієтологи попередили про один ризикВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваОлена ЗеленськаМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти