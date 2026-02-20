Мороз, туман і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

Через складні погодні умови харківські комунальники весь тиждень працювали в посиленому режимі.

Яка погода буде в Харкові на вихідних / колаж: Главред, фото: objectiv.tv

Коротко:

За тиждень з вулиць Харкова вивезли понад 8 тисяч куб. м льоду та снігу

На вихідних у Харкові не буде сильних опадів

На вихідних, 21 і 22 лютого, в Харкові не буде сильних опадів, але на дорогах буде ожеледь. Про це повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

Зокрема, в Харкові в суботу вдень, 21 лютого, не буде сильних опадів. Вночі та вранці очікується слабкий туман. На дорогах прогнозують ожеледицю. Вітер буде північно-західний, 5-10 м/с.

У Харківській області суботній день пройде без істотних опадів. Вночі та вранці прогнозують слабкий туман. Місцями можлива паморозь. На дорогах збережеться ожеледь. Погода буде хмарною з проясненнями. Вітер прогнозують північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 11 до 16° морозу, вдень від 0 до 5° морозу.

У неділю, 22 лютого, в Харківській області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 12 – 17° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові 21 лютого погода буде без опадів.

"Цього дня в Харкові небо буде ясним до самого пізнього вечора. Без опадів", - йдеться в повідомленні.

Вітер західний, 1, 5 м/с.

Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -6° ... -8°. Температура повітря вдень 21 лютого буде -3° ... -4°.

Фото: sinoptik.ua

У Харкові вдень 22 лютого небо ненадовго стане ясним, але вже ближче до вечора його знову окупують хмари. Без опадів.

Фото: sinoptik.ua

До речі, у Харківській міськраді кажуть : через складні погодні умови КП "Дорремстрой" протягом тижня працювало в посиленому режимі.

"За цей період з вулиць Харкова бригади вивезли понад 8 тисяч куб. м льоду і снігу", - розповіли в мерії.

Відзначається, що щодня працювали понад 1,8 тисячі двірників і близько 200 одиниць спецтехніки.

"Вони очищають від снігу і льоду магістралі, двори багатоквартирних будинків, внутрішньоквартальні проїзди і пішохідні зони, а також обробляють їх протиожеледними матеріалами", - додали в міськраді.

Про джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології Харківський регіональний центр з гідрометеорології (ХРЦГМ) є державною установою, відповідальною за метеорологічні спостереження та прогнози в Харківській області. Основною функцією Харківського регіонального центру з гідрометеорології є складання офіційних прогнозів погоди, штормових попереджень, моніторинг стану атмосферного повітря та гідрологічної ситуації.

