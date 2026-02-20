Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька і долю його творчої спадщини

Степан Гіга страждав на цукровий діабет, який істотно ускладнив стан його здоров'я.

https://glavred.net/stars/deti-stepana-giga-rasskazali-o-prichine-smerti-otca-i-sudbe-ego-tvorcheskogo-naslediya-10742570.html Посилання скопійоване

Діти Степана Гіги розповіли про причину смерті батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Степан Гіга

Коротко:

Понад 2,5 місяці родина та лікарі боролися за життя артиста

Діти вперше розповіли, як було розподілено творчу спадщину музиканта

Спадкоємці відомого українського співака і композитора Степана Гіги вперше відверто поділилися подробицями останніх місяців його життя. У коментарі для ТСН.ua Квітослава і Степан Гіги повідомили, що артист страждав на цукровий діабет, який істотно ускладнив стан його здоров'я.

За словами дітей, вирішальним фактором стала інфекція, з якою організм не зміг впоратися. Більше двох з половиною місяців сім'я і лікарі боролися за його життя, проте хвороба виявилася сильнішою. Зізнатися в цьому публічно їм було непросто. Досі вони важко переживають втрату і з трудом приймають те, що сталося.

відео дня

Квітослава зазначила, що весь цей час рідні були поруч з батьком і підтримували його. Сім'я свідомо не коментувала стан артиста, оскільки замкнулася в собі і намагалася захиститися від інформаційного шуму і болючих новин.

Також діти вперше пояснили, як було розподілено творчу спадщину музиканта. Всі пісні Степана Гіги належать обом спадкоємцям. Вони підкреслили, що можуть виконувати композиції як разом, так і окремо.

В даний час Квітослава і Степан активно працюють в студії звукозапису. За їх словами, творчість допомагає їм справлятися з втратою. Спадкоємці прагнуть зберегти справжнє звучання і емоційну глибину пісень батька, додаючи при цьому власне бачення, але не порушуючи авторський задум.

Вони підкреслили, що відчувають відповідальність продовжувати справу, в яку артист вклав душу, і згадують, як він завжди підтримував їхні виступи, спостерігаючи за ними з-за лаштунків.

Степан Гіга - головне

Раніше Главред повідомляв, що український співак Іво Бобул розповів про те, чому хвороба Степана Гіги привела легендарного артиста до несподіваної смерті.

Відома українська співачка Світлана Білоножко розповіла про страшний діагноз, який забрав життя легендарних артистів Віталія Білоножко і Степана Гіги.

Родина відомого українського співака Степана Гіги звернулася до шанувальників артиста в соцмережах з проханням підписати петицію про присвоєння йому звання "Герой України". Бажання родичів співака зіткнулося з критикою, на яку родина Гіги вирішила відповісти безпосередньо.

Вас може зацікавити:

Про особу: Степан Гіга Степан Гіга - український співак (ліричний тенор), композитор. З 2002 року - Народний артист України. За даними Вікіпедії, за заслуги перед українським народом і за розвиток української культури Степан Гіга в 2002 році був нагороджений золотим орденом князя Костянтина Острозького I ступеня, в листопаді 2005 року - отримав срібний орден Андрія Первозванного II ступеня, а через кілька місяців, у січні 2006 року, йому вручили золотий орден Андрія Первозванного I ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред