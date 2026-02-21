Рус
Точка неповернення близько: що відбувається з крижаним континентом і в чому небезпека

Олексій Тесля
21 лютого 2026, 02:55
При низьких викидах зміни залишаться обмеженими, а внесок регіону в підвищення рівня моря буде порівняно невеликим.
Антарктида
В Антарктиді відбувається потепління / Колаж: Главред, фото: freepik

Ви дізнаєтеся:

  • В Антарктиді потепління відбувається особливо швидко
  • Скорочення морського льоду вдарить по екосистемі Південного океану

Антарктичний півострів входить до числа регіонів, де потепління відбувається особливо швидко.

Нове дослідження, про яке повідомляє Phys.org, показує: майбутнє цієї частини Антарктиди безпосередньо залежить від обсягу глобальних викидів у найближчі десятиліття.

відео дня

Команда під керівництвом професора Бетан Дейвіс з Ньюкаслського університету змоделювала кілька сценаріїв до кінця століття — від стриманого потепління до різкого зростання температур. При низьких викидах зміни залишаться обмеженими, а внесок регіону в підвищення рівня моря буде порівняно невеликим.

Однак при високих темпах потепління можлива масштабна втрата морського льоду і прискорене руйнування шельфових льодовиків.

За словами гляціолога Мартіна Зігерта, перевищення порогу в 1,5 °C істотно підвищує ризики незворотних процесів. Скорочення морського льоду вдарить по екосистемі Південного океану — перш за все по видах, що залежать від льодового середовища, включаючи криль, від якого залежить харчування китів і пінгвінів.

Вчені підкреслюють: те, що відбувається в Антарктиці, не обмежується межами континенту — зміни льодового покриву і океанічної циркуляції здатні вплинути на глобальний клімат і рівень моря по всьому світу.

Про джерело: Phys.org

Phys.org - це онлайн-агрегатор новин з науки, досліджень і технології, що пропонує стислі відомості з прес-релізів і звітів від інформаційних агентств. Сайт також випускає власну наукову журналістику.

Phys.org є одним із найбільш часто оновлюваних наукових вебсайтів із в середньому 98 публікаціями на день. Він є частиною мережі вебсайтів Science X зі штаб-квартирою на Острові Мен, Велика Британія.

наука
