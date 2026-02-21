Точка неповернення близько: що відбувається з крижаним континентом і в чому небезпека

При низьких викидах зміни залишаться обмеженими, а внесок регіону в підвищення рівня моря буде порівняно невеликим.

В Антарктиді відбувається потепління / Колаж: Главред, фото: freepik

В Антарктиді потепління відбувається особливо швидко

Скорочення морського льоду вдарить по екосистемі Південного океану

Антарктичний півострів входить до числа регіонів, де потепління відбувається особливо швидко.

Нове дослідження, про яке повідомляє Phys.org, показує: майбутнє цієї частини Антарктиди безпосередньо залежить від обсягу глобальних викидів у найближчі десятиліття.

Команда під керівництвом професора Бетан Дейвіс з Ньюкаслського університету змоделювала кілька сценаріїв до кінця століття — від стриманого потепління до різкого зростання температур. При низьких викидах зміни залишаться обмеженими, а внесок регіону в підвищення рівня моря буде порівняно невеликим.

Однак при високих темпах потепління можлива масштабна втрата морського льоду і прискорене руйнування шельфових льодовиків.

За словами гляціолога Мартіна Зігерта, перевищення порогу в 1,5 °C істотно підвищує ризики незворотних процесів. Скорочення морського льоду вдарить по екосистемі Південного океану — перш за все по видах, що залежать від льодового середовища, включаючи криль, від якого залежить харчування китів і пінгвінів.

Вчені підкреслюють: те, що відбувається в Антарктиці, не обмежується межами континенту — зміни льодового покриву і океанічної циркуляції здатні вплинути на глобальний клімат і рівень моря по всьому світу.

