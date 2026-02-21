Точка неповернення близько: що відбувається з крижаним континентом і в чому небезпека

Ви дізнаєтеся:
- В Антарктиді потепління відбувається особливо швидко
- Скорочення морського льоду вдарить по екосистемі Південного океану
Антарктичний півострів входить до числа регіонів, де потепління відбувається особливо швидко.
Нове дослідження, про яке повідомляє Phys.org, показує: майбутнє цієї частини Антарктиди безпосередньо залежить від обсягу глобальних викидів у найближчі десятиліття.
Команда під керівництвом професора Бетан Дейвіс з Ньюкаслського університету змоделювала кілька сценаріїв до кінця століття — від стриманого потепління до різкого зростання температур. При низьких викидах зміни залишаться обмеженими, а внесок регіону в підвищення рівня моря буде порівняно невеликим.
Однак при високих темпах потепління можлива масштабна втрата морського льоду і прискорене руйнування шельфових льодовиків.
За словами гляціолога Мартіна Зігерта, перевищення порогу в 1,5 °C істотно підвищує ризики незворотних процесів. Скорочення морського льоду вдарить по екосистемі Південного океану — перш за все по видах, що залежать від льодового середовища, включаючи криль, від якого залежить харчування китів і пінгвінів.
Вчені підкреслюють: те, що відбувається в Антарктиці, не обмежується межами континенту — зміни льодового покриву і океанічної циркуляції здатні вплинути на глобальний клімат і рівень моря по всьому світу.
Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де був розп'ятий Ісус. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.
Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який всіх здивував. У археологів залишилося більше питань, ніж відповідей.
Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пікова різноманітність динозаврів припадала на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово знижуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.
Рекомендуємо також прочитати:
- Землю чекає удар небаченої сили: вчені попередили про катастрофічну аномалію
- Рахунок за кліматичну кризу приголомшив: екстремальна погода знищить мільярди
- Сенсація з NASA: життя несподівано вижило там, де йому не залишили жодного шансу
Про джерело: Phys.org
Phys.org - це онлайн-агрегатор новин з науки, досліджень і технології, що пропонує стислі відомості з прес-релізів і звітів від інформаційних агентств. Сайт також випускає власну наукову журналістику.
Phys.org є одним із найбільш часто оновлюваних наукових вебсайтів із в середньому 98 публікаціями на день. Він є частиною мережі вебсайтів Science X зі штаб-квартирою на Острові Мен, Велика Британія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред