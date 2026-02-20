Рус
Читати російською
ЗСУ пішли в контратаку і відбили сотні кілометрів: деталі від Зеленського

Олексій Тесля
20 лютого 2026, 22:35
Військові блогери не виключають, що успіхам ЗСУ на півдні могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Володимир Зеленський розповів про успіхи ЗСУ / Колаж: Главред, фото: ОП, УНІАН

Головне із заяв Зеленського:

  • ЗСУ досягли успіхів у звільненні сотень квадратних кілометрів
  • Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми"

Президент Володимир Зеленський заявив, що на тлі вимог Кремля на переговорах українські військові досягають успіхів у звільненні територій на південних напрямках фронту.

Як підкреслив він в інтерв'ю AFP, Україна досягла успіхів у звільненні сотень квадратних кілометрів.

Видання нагадує, що переговори за посередництва США в Женеві на початку цього тижня не дали прогресу в ключовому питанні території в будь-якій угоді про припинення конфлікту. Москва пообіцяла, що захопить весь Донбас силою, якщо Київ не відступить, а Путін не виявляє жодних ознак компромісу щодо своїх жорстких вимог припинити чотирирічну інвазію.

Україна неодноразово відкидала можливість виведення своїх військ з регіону, заявляючи, що такий крок тільки підбадьорить Росію.

Вимога про передачу території Росії з'явилася в той час, коли, за словами Зеленського, київські війська набирають силу в контрнаступах на південному фронті.

"Я не буду вдаватися в подробиці, але сьогодні я можу привітати нашу армію, перш за все, всі сили оборони, - тому що на сьогоднішній день звільнено 300 квадратних кілометрів", - заявив президент.

Зеленський також упевнений, що Україна не програє війну, але "питання в тому, чи переможемо ми".

Військові блогери припустили, що деяким з успіхів ЗСУ на півдні могло сприяти масове відключення інтернет-терміналів Starlink на всьому фронті в Україні після того, як власник мережі Ілон Маск відключив їх на прохання Києва.

Зеленський сказав, що Київ скористався ситуацією, але визнав для AFP, що українські сили також зазнали перебоїв через відключення.

"Є проблеми, є виклики", - зазначив глава держави, додавши, що невдачі, з якими стикається російська сторона, "набагато серйозніші".

Відключення мобільного зв'язку під час атак дронів — позиція фахівця

Як повідомлялося раніше, експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов вважає, що відключення мобільної мережі або передачі даних для протидії російським безпілотникам не має практичного сенсу.

За його словами, дрони типу "Шахед" не використовують мобільний зв'язок для управління. Крім того, будь-які спроби передачі даних через SIM-карти оперативно виявляються і блокуються військовими, тому тотальне відключення зв'язку не є необхідним заходом.

Нагадаємо, Главред писав, що коаліція з 11 країн Європейського Союзу запропонувала послабити правила, щоб Україна могла використовувати позику в розмірі 90 мільярдів євро для закупівлі британського озброєння, зокрема ракет Storm Shadow.

Раніше Рада Євросоюзу затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого природного і трубопровідного газу в ЄС. Регламент прийняли всі 27 країн-членів.

Як повідомлялося, згідно з "планом процвітання", в наступні 10 років ЄС, США та міжнародні фінансові установи – в тому числі МВФ і Світовий банк – інвестують в Україну $500 млрд державного і приватного капіталу.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Володимир Зеленський війна Росії та України
