Vodafone різко підвищує тарифи: названо терміни і нові ціни після подорожчання

Олексій Тесля
20 лютого 2026, 21:43
Компанія почала інформувати клієнтів сьогодні через SMS-розсилку, пояснюючи зміну вартості необхідністю покрити зростаючі витрати.
Компанія Vodafone Україна повідомила про підвищення тарифів

Головне:

  • Абоненти платитимуть за пакет вже 300 гривень
  • Підвищення тарифів пов'язане зі збільшенням витрат оператора

Мобільний оператор Vodafone Україна оголосив про значне підвищення тарифів на один зі своїх популярних пакетів.

З 1 березня абоненти платитимуть за пакет, який раніше коштував 240 гривень, вже 300 гривень — зростання складе відразу 25%.

Компанія почала інформувати клієнтів сьогодні через SMS-розсилку, пояснюючи зміну вартості необхідністю покрити зростаючі витрати на підтримку та відновлення мережі.

За словами представників оператора, підвищення тарифів пов'язане зі збільшенням витрат на технічне обслуговування інфраструктури, модернізацію обладнання та забезпечення стабільної якості зв'язку для користувачів.

Експерти відзначають, що такі коригування цін у телеком-секторі стають частішими на тлі зростання собівартості послуг та інфляційних процесів, тому користувачам рекомендується заздалегідь ознайомитися з деталями нових умов і, за необхідності, підібрати оптимальний тарифний план.

Відключення зв'язку під час атак дронів — позиція фахівця

Як повідомлялося раніше, експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов вважає, що відключення мобільної мережі або передачі даних для протидії російським безпілотникам не має практичного сенсу.

За його словами, дрони типу "Шахед" не використовують мобільний зв'язок для управління. Крім того, будь-які спроби передачі даних через SIM-карти оперативно виявляються і блокуються військовими, тому тотальне відключення зв'язку не є необхідним заходом.

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, який підвищує стабільність і якість мобільного інтернету та зв'язку для всіх українців, особливо в умовах війни.

Раніше стало відомо, що Київстар оновив умови для деяких контрактних тарифів. Для абонентів змінилася вартість тарифів, але при цьому обсяги окремих послуг збільшилися.

Напередодні стало відомо, що українські мобільні оператори Київстар, Vodafone і lifecell майже повністю забезпечили базові станції акумуляторами і генераторами. Середній час роботи базових станцій на батареях становить від шести до десяти годин залежно від моделі обладнання та навантаження на мережу.

Про джерело: Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення.

Чи можна їсти кисломолочний сир щодня: дієтологи попередили про один ризикВідео

