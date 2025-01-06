У КНДР заборонили хот-доги: Кім Чен Ин запровадив нові репресії

Кім Чен Ин також ввів заборону на розлучення, які тепер вважаються антисоціалістичними.

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Кім Чен Ин запровадив нові репресії в КНДР / колаж: Главред, фото: KCNA

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Причина боротьби влади КНДР із "капіталістичною культурою"

У Північній Кореї заборонили продаж і споживання хот-догів. Лідер країни Кім Чен Ин вважає, що ця страва є занадто західною і не відповідає соціалістичним цінностям. У результаті жителі країни, спіймані за продажем або приготуванням сосисок у булці, можуть бути відправлені в трудові табори. Про це пише Daily Mail.

На додаток до заборони на хот-доги, Кім Чен Ин також ввів заборону на розлучення в країні, які тепер вважаються антисоціалістичними. Пари, які вирішили розлучитися, піддаються покаранню у вигляді ув'язнення в трудові табори, причому покарання тепер поширюється на обох подружжя, а не тільки на того, хто подав заяву про розлучення.

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Ці заходи є частиною зусиль режиму Кім Чен Ина щодо боротьби з проникненням капіталістичної культури в країну. Влада стверджує, що такі елементи, як західна їжа або розлучення, можуть підірвати моральні підвалини суспільства і призвести до руйнування соціалістичних цінностей.

Крім того, в Північній Кореї заборонені святкування Різдва. Підпільні християни можуть відзначати свято таємно, але ризик для них великий, оскільки порушення цієї заборони може призвести до тюремного ув'язнення або навіть розстрілу.

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Нагадаємо, напередодні Нового року в Північній Кореї відбулася важлива політична нарада, яку провів Кім Чен Ин. На зустрічі було ухвалено рішення про застосування "жорсткої" стратегії протидії США.

Також було заявлено, що альянс Південної Кореї, США і Японії перетворився на "ядерний військовий блок", а Південна Корея стала "антикомуністичним форпостом" США. Північна Корея пообіцяла розвивати відносини з "дружніми" країнами та посилити оборонні технології.

Водночас військовий експерт Роман Світан зазначив, що залучення північнокорейських військових не допомогло Росії зміцнити свої позиції на Курщині або витіснити ЗСУ. Солдати з КНДР не можуть ефективно воювати через відсутність досвіду і мовного бар'єру.

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що 12 тисяч солдатів Північної Кореї, які зараз перебувають у Курській області, є "пробничком", і Путін може "купити" ще 120 тисяч. Однак, за його словами, північнокорейські солдати не готові до цієї війни.

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Хто такий Кім Чен Ин Кім Чен Ин - північнокорейський політичний, державний, військовий і партійний діяч. Диктатор, син колишнього диктатора Північної Кореї Кім Чен Іра. Після смерті батька з 29 грудня 2011 року обійняв його посаду. Верховний керівник Північної Кореї (з 2011). Генеральний секретар Трудової партії Кореї (з 2021). Маршал КНДР (2012). Генералісимус КНДР (2022), пише Вікіпедія.

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