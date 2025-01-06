Путін близький до того, щоб докорінно змінити політику щодо КНДР - Блінкен

Блінкен зазначив, що Росія готова поділитися з Північною Кореєю передовими технологіями.

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РФ може передати Північній Кореї космічні технології / Колаж: Главред, фото: KCNA, uk.m.wikipedia.org

Ключові тези Блінкена:

Росія може надати Північній Кореї свої космічні технології

Нотомість РФ очікує зброю та інше обладнання для війни

РФ також може змінити політику і підтримати ядерну програму КНДР

Росія готова передати Північній Кореї свої передові космічні та супутникові технології в обмін на зброю та інше обладнання для підтримки війни проти України. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів із міністром закордонних справ Південної Кореї Чо Тхе Юлом у Сеулі, пише Yonhap.

Блінкен підкреслив, що співпраця Росії та Північної Кореї викликає серйозне занепокоєння для США та їхніх ключових союзників - Південної Кореї і Японії.

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"У нас є підстави вважати, що Москва має намір поділитися з Пхеньяном передовими космічними і супутниковими технологіями", - заявив він.

Держсекретар США також зазначив, що президент Росії Володимир Путін може змінити десятиліттями сформовану політику щодо Північної Кореї. Лідер РФ "близький до того", щоб підтримати ядерну програму КНДР.

"Це занепокоєння знаходиться в центрі уваги не лише Сполучених Штатів, але й Кореї та Японії", - наголосив Блінкен.

За його словами, посилення зв’язків між Північною Кореєю та Росією наголошує на необхідності зміцнення співпраці між США, Південною Кореєю, Японією та НАТО, оскільки безпека в Індо-Тихоокеанському регіоні та Європі стає все більш взаємопов’язаною.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Співпраця РФ та КНДР - останні новини

Нагадаємо, напередодні Нового року в Північній Кореї відбулася важлива політична нарада, яку провів Кім Чен Ин. На зустрічі було ухвалено рішення про застосування "найжорсткішої" стратегії протидії США.

Також було заявлено, що альянс Південної Кореї, США і Японії перетворився на "ядерний військовий блок", а Південна Корея стала "антикомуністичним форпостом" США. Північна Корея пообіцяла розвивати відносини з "дружніми" країнами та посилити оборонні технології.

Водночас військовий експерт Роман Світан зазначив, що залучення північнокорейських військових не допомогло Росії зміцнити свої позиції на Курщині чи витіснити ЗСУ. Солдати з КНДР не можуть ефективно воювати через відсутність досвіду та мовний бар'єр.

Як повідомляв Главред, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що 12 тисяч солдатів Північної Кореї, які зараз знаходяться в Курській області, є "пробничком", і Путін може "купити" ще 120 тисяч. Однак, за його словами, північнокорейські солдати не готові до цієї війни

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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