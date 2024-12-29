КНДР ухвалила стратегію "найжорстокішої" протидії США: Reuters розкрило деталі

Кім закликав до прогресу в галузі оборонної науки і технологій для зміцнення потенціалу стримування війни в країні.

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КНДР готує спротив США / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот із видео

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КНДР різко підвищить розвиток оборонної галузі

Альянс між КНДР, США і Японією розширився до "ядерного військового блоку"

Минулого тижня напередодні нового року відбулася ключова політична нарада правлячої партії Північної Кореї, яку провів глава КНДР Кім Чен Ин.

На зустрічі партійних і урядових чиновників було ухвалено рішення про те, що Північна Корея застосує "найжорсткішу" стратегію протидії Сполученим Штатам заради своєї безпеки і національних інтересів. Однак подробиць немає, передає Reuters.

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Також у публікації KCNA йдеться про те, що альянс між Південною Кореєю, США і Японією розширився до "ядерного військового блоку", а Південна Корея стала "антикомуністичним форпостом" США.

Що відомо про армію КНДР / Інфографіка: Главред

"Ця реальність ясно показує, в якому напрямку нам слід рухатися, що і як нам слід робити", - цитує Reuters звіт.

Також під час зустрічі закрита держава пообіцяла розвивати відносини з "дружніми" країнами. Крім того, Кім закликав до прогресу в галузі оборонної науки і технологій для зміцнення потенціалу стримування війни в країні.

Reuters додало, що такі зустрічі часто тривають кілька днів і останніми роками використовувалися для ухвалення ключових політичних рішень.

Співпраця КНДР та Росії - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що військовий експерт Михайло Притула попередив, що мільйонна армія КНДР може опинитись на боці Росії. Путін зможе забезпечити собі мільйонну армію за рахунок бійців КНДР, не мобілізуючи водночас власне населення.

Стало відомо, що ЗСУ вперше взяли в полон солдата КНДР у Курській області. Розвідка Південної Кореї підтвердила дані про те, що українські військові взяли в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Відомо, що поранений північнокорейський солдат був захоплений живим.

Стало відомо, що КНДР збільшила постачання зброї до РФ. Західні аналітики розповіли, що Північна Корея розширила виробництво зброї і значно збільшила постачання боєприпасів до Росії. В обмін на це КНДР отримує гроші та нафту від Кремля.

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