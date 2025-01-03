Солдати КНДР некорисні на Курщині: полковник сказав, чому вони не допомогли РФ

Ефект від участі північнокорейців у війні стане зрозумілим не раніше весни 2025 року, заявив Роман Світан.

https://glavred.net/ukraine/oni-ne-pomogli-polkovnik-skazal-pochemu-soldaty-kndr-bespolezny-na-kurshchine-10627391.html Посилання скопійоване

Північнокорейські війська поки що неефективні / Колаж: Главред, фото: KCNA, скріншот з відео

Головні тези Світана:

Участь солдатів КНДР у боях на Кущині поки не дала Росії нічого

Війська з КНДР не обстріляні, мають мовний бар’єр, що ускладнює управління та ведення боїв

Північнокорейців використовують у якості "гарматного м'яса"

Залучення північнокорейських військових не допомогло Росії посилити позиції та витіснити ЗСУ з Курщини. Солдатів КНДР використовують як "гарматне м'ясо". Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

РФ перекинула трохи більше ніж 10 тисяч північнокорейських військових на свої полігони, з яких лише кілька тисяч направили на Курський напрямок. За словами експерта, на тлі 70-тисячного російського угруповання таке поповнення є недостатнім, щоб суттєво вплинути на хід бойових дій.

"Якщо на цьому напрямку було до 70 тисяч російських солдатів, збільшення цього угруповання навіть на 10% не додало потужності російським військам. Адже, по-перше, північнокорейці не можуть воювати: вони не обстріляні. По-друге, дуже серйозною є проблема мовного бар'єру, а, відповідно, виникають проблеми в управлінні веденням бою і технікою. Притиратися вони будуть щонайменше місяці три", - пояснив Світан.

Полковник зауважив, що північнокорейців використовують як звичайних рекрутів у ролі "гарматного м’яса", аналогічно до інших іноземних найманців, яких росіяни залучають з країн, де їм дозволено це робити.

Світан підкреслив, що оцінити реальний вплив північнокорейських військ на бойові дії можна буде не раніше весни 2025 року. Наразі їхня участь у Курській операції не дала Росії відчутних переваг.

"Солдати КНДР не відрізняються від інших рекрутів – у цих сортах російського г...вна ще спробуй розберися. Тому на даний момент поки що немає бази для аналізу ефекту від участі північнокорейців у Курській операції. Поки що Росії вони нічим не допомогли", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю з полковником запасу Романом Світаном, у якому він поділився прогнозами на 2025 рік щодо війни з Росією:

Участь КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, північнокорейські підрозділи на Курському напрямку зазнають значних втрат, повідомило ГУР. Через це російські командири змушені перекидати нові групи солдатів КНДР на передову.

Також заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх зазначила, що ефективність солдатів КНДР низька, а втрати значні. За її словами, близько 1000 північнокорейців були вбиті або поранені в цьому районі.

Як повідомляв Главред, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що тіньовий флот РФ, який атакує кабелі НАТО, може бути не єдиною гібридною загрозою. Він попередив про можливість появи на кордонах НАТО військових КНДР чи іранських проксі, якщо Росію не зупинити.

Читайте також:

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред