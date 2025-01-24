Росія вкрала в Штатів важливий проект ракети: Трамп виступив з гучною заявою

Що сказав Трамп:
- Росія вкрала у США проект гіперзвукової ракети
- Крадіжка сталася під час адміністрації Обами
Росія вкрала у Сполучених Штатів план створення гіперзвукових ракет. З такими звинуваченнями виступив президент США Дональд Трамп. Заяву він зробив в інтерв’ю на Fox News.
Сталося це, за версією очільника Штатів, декілька років тому.
"Вони (Росія - ред.) зробили це за часів адміністрації Обами… Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт", - сказав він.
За словами чинного глави Білого дому, росіяни вкрали план "під час адміністрації Обами, а не Байдена; хоча вони, мабуть, багато вкрали і в Байдена".
В той же час Дональд Трамп запевнив, що в найближчій перспективі його країна матиме надгіперзвукові ракети, і навіть кращі.
"Ми запустимо їх досить скоро" - додав президент США.
Дональд Трамп - останні новини та думки експертів
Главред інформував, що сьогодні Трамп виступив з серйозною заявою для Путіна. Він заявив, що США введуть найсильніші санкції, якщо РФ не завершить війну.
Водночас експерт Віталій Кулик повідомив, як Кремль буде змушений вступити в переговори. На його думку, якщо адміністрація Трампа проявить ініціативу, прогнути РФ має бути реально.
Своєю чергою олова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко прокоментував, що буде з фронтом після інавгурації Трампа. Він переконаний, що навіть якщо потенційно почнуть відбуватися якісь переговорні процеси, інтенсивність боїв буде тривати, а то ще й посилиться.
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Що таке Fox News?
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США
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