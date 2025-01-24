Путін хоче якнайшвидшої зустрічі із Трампом для переговорів: до чого готується РФ

У Кремлі також наголошують, що "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

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Путін хоче переговорів із Трампом / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, kremlin.ru

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Російська Федерація виступає за якнайшвидші переговори зі США

Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін готовий зустрітися із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом.

Пєсков також зазначив, що Москва нібито чекає на "сигнали" від Вашингтона.

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За його словами, Російська Федерація виступає за якнайшвидші переговори зі США щодо роззброєння. Втім, зауважують в Кремлі, "треба враховувати ядерні потенціали і союзників Вашингтона".

"Росія і раніше говорила про зацікавленість у діалозі у сфері контролю за озброєннями. У переговорах щодо ядерного роззброєння "м'яч на боці" США, хоча "час багато в чому втрачено", - заявив Пєсков.

Переговори Путіна та Трампа - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Дональд Трамп може розвалити РФ і закінчити правління Путіна. Трамп здатний чинити ефективний тиск на російського диктатора Володимира Путіна, щоб змусити його швидко завершити російсько-українську війну, якщо відмовиться від слабкого та непослідовного економічного підходу.

Дональд Трамп жорстко звернувся до Путіна через Україну. Новий президент США закликав Росію та Путіна припинити повномасштабну війну в Україні та пригрозив наслідками. Він зауважив, що має намір зробити значну послугу Росії, економіка якої перебуває на межі краху, та її президенту Володимиру Путіну.

Володимир Зеленський готовий говорити з Путіним про мир, але є умова для початку переговорів. Він сказав, що переговори можуть бути справедливими і несправедливими. За його словами, справедливою можливістю для початку переговорів є повернення ЗС РФ на лінію, де вони перебували до 24 лютого 2022 року.

Аналітики видання повідомили, що ультиматум Трампа не вразив Путіна і може зіграти на руку Кремлю. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не побачили нічого нового в погрозах президента США запровадити нові санкції проти Росії.

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